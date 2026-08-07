Водитель Toyota сбил девочку на переходе в Самаре

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В четверг, 6 августа, в Октябрьском районе Самары водитель Toyota Camry сбил 9‑летнюю девочку на нерегулируемом переходе, сообщает самарское ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области