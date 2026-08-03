В Шенталинском районе произошло опрокидывание Kia Rio

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В воскресенье, 2 августа, в 04:25 на 17‑м км автодороги "Шентала — Азеево" 20‑летний водитель Kia Rio не смог удержать машину на дороге: автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области