Несовершеннолетний самарец на питбайке сбил двух девочек и сбежал с места ДТП

В пятницу, 25 июля, 15-летний подросток за рулем электропитбайка сбил девочек трех и шести лет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, ДТП произошло в 19:40 у дома №5 по Московскому шоссе, когда девочки двигались по нерегулируемому пешеходному переходу на прилегающей территории торгового центра. Водитель не состоящего на регистрационном учете питбайка с места происшествия скрылся, но был установлен полицейскими.

Пострадавшие девочки доставлены в медицинское учреждение, им назначено амбулаторное лечение.