В Промышленном районе Самары водитель Mazda CX-5 не пропустила мотоцикл, байкер пострадал

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 20 июля, в Промышленном районе Самары столкнулись два мотоцикла, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области