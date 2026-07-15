В Самаре госпитализировали мужчину, попавшего под колеса автомобиля

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Во вторник, 14 июля, в 8:50 в Красноглинском районе Самары под колеса Daewoo Nexia попал 53-летний пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области