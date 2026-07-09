Кроссовер сбил пешехода на Ракитовском шоссе в Самаре

В среду, 8 июля, в 21:30 в Кировском районе Самары автомобиль Haval Dargo сбил пешехода, сообщает региональное ГУ МВД.

52‑летний водитель автомобиля ехал по Ракитовскому шоссе в сторону Московского шоссе, возле строения № 2 "Д" он сбил женщину (на вид около 60 лет), которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшую доставили в больницу.