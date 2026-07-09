Кроссовер сбил пешехода на Ракитовском шоссе в Самаре

В среду, 8 июля, в 21:30 в Кировском районе Самары автомобиль Haval Dargo сбил пешехода, сообщает региональное ГУ МВД.
52‑летний водитель автомобиля ехал по Ракитовскому шоссе в сторону Московского шоссе, возле строения № 2 "Д" он сбил женщину (на вид около 60 лет), которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшую доставили в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!