В Хворостянском районе водитель погиб под колесами собственного авто

В четверг, 2 июля, в 06:35 в Хворостянском районе случился несчастный случай, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
57‑летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Niva, остановился и припарковался на обочине дороги, которая идет со стороны с. Ольгино в направлении автодороги "Осинки — Приволжье".
Водитель не предпринял необходимые действия, чтобы исключить самопроизвольное движение машины и не учел особенности рельефа. Поскольку участок дороги находился под уклоном, транспортное средство начало скатываться вниз.
Пытаясь остановить покатившуюся машину, водитель оказался зажатым между автомобилем и деревом. Травмы оказались смертельными, мужчина умер до приезда медиков.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!