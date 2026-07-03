В Хворостянском районе водитель погиб под колесами собственного авто

В четверг, 2 июля, в 06:35 в Хворостянском районе случился несчастный случай, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

57‑летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Niva, остановился и припарковался на обочине дороги, которая идет со стороны с. Ольгино в направлении автодороги "Осинки — Приволжье".

Водитель не предпринял необходимые действия, чтобы исключить самопроизвольное движение машины и не учел особенности рельефа. Поскольку участок дороги находился под уклоном, транспортное средство начало скатываться вниз.

Пытаясь остановить покатившуюся машину, водитель оказался зажатым между автомобилем и деревом. Травмы оказались смертельными, мужчина умер до приезда медиков.