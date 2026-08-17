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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске иномарка сбила шедшую по переходу девушку

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 августа, в 19:00 на ул. Горького в Новокуйбышевске под колеса автомобиля Renault попала 18-летняя девушка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло когда пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего девушка получила травмы и была госпитализирована.

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