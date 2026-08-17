В Новокуйбышевске иномарка сбила шедшую по переходу девушку

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В воскресенье, 16 августа, в 19:00 на ул. Горького в Новокуйбышевске под колеса автомобиля Renault попала 18-летняя девушка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.