В Похвистневском районе водитель мопеда не разъехался с поваленным грозой деревом

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В воскресенье, 9 августа, в Похвистневском районе водитель мопеда Rocrot Alfa наехал на дерево, упавшее из-за грозы на проезжую часть дороги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области