Под Сызранью ВАЗ перевернулся в кювет, два человека пострадали

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В среду, 5 августа, в 14:55 на 2 км дороги "Объездная с. Старая Рачейка" ВАЗ-2114 перевернулся в кювет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области