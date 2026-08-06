16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область укрепит взаимодействие с республикой Индией В правительстве Самарской области обсудили меры поддержки работников предприятия и предпринимателей Вячеслав Федорищев дал поручения по отработке последствий атаки на Wildberries в Самаре Селлерам, потерявшим товары на сгоревшем складе Wildberries под Самарой, окажут помощь Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о новых кадровых назначениях

Облправительство Власть и политика

Самарская область укрепит взаимодействие с республикой Индией

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарскую область с рабочим визитом посетил Генеральный консул Республики Индии в г. Казани г-н Джейсундхар Д. Целью визита стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между регионом и республикой Индией в торгово-экономической, научно-образовательной и культурной сферах.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию международного сотрудничества как одному из ключевых драйверов экономического роста региона. Расширение внешнеэкономических связей, привлечение иностранных инвестиций и выход самарских предприятий на новые рынки являются стратегическими приоритетами, которые способствуют укреплению позиций региона как надежного и перспективного партнера для дружественных государств.

В ходе визита состоялась встреча с руководством Международного центра духовной культуры, а также посещение Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине" и Самарского государственного медицинского университета.

В областном правительстве в среду, 5 августа, состоялась встреча представителей индийской делегации и заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка. В ней также принял участие представитель министерства иностранных дел РФ в Самаре Алексей Чупахин, а также врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в нескольких приоритетных направлениях: автомобильная промышленность, фармацевтика, торгово-экономическая и логистическая сферы, здравоохранение, наука и образование, туризм, культура и спорт.

"Визит Генерального консула Индии — важный шаг в укреплении нашего многопланового партнерства. Самарская область — это регион с огромным промышленным, научным и инновационным потенциалом. Мы видим большой интерес индийских партнеров к сотрудничеству в автомобилестроении, фармацевтике, аэрокосмической отрасли и многих других сферах. Уверен, что сегодняшние переговоры дадут старт новым совместным проектам, которые принесут взаимную выгоду и укрепят дружественные связи между нашими странами", — отметил по итогам встречи Павел Финк.

Ряд крупных предприятий Самарской области уже реализует совместные проекты с индийскими партнерами. Регион обладает высоким потенциалом для привлечения индийских инвесторов к реализации инвестиционных проектов, предлагая специальные инвестиционные площадки с развитой инфраструктурой и преференциальные налоговые режимы.

Растет и внешнеторговый оборот Самарской области и республики Индии. По итогам 2025 года он увеличился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По итогам I квартала 2026 года прирост составил 28,8% по сравнению с 1 кварталом 2025 года, при этом экспорт увеличился на 38,9%.

"Мы открыли Генеральное консульство Республики Индии в Казани в ноябре 2025 года и начинаем выстраивать взаимоотношения с регионами с дружественной и гостеприимной Самарской области. Раньше я возглавлял Культурный центр при Посольстве Индии в Москве, поэтому мне было интересно оценить, как работает Международный центр духовной культуры в Самаре. Как сообщили коллеги, их работа выстраивается эффективно во многом благодаря поддержке регионального правительства, за что я очень благодарен. Мы рады, что 1400 студентов из Индии обучаются в университетах Самарской области. Уверен, что мы будем только наращивать их число благодаря положительным отзывам выпускников самарских вузов", — отметил г-н Джейсундхар Д.

Генконсул также отметил, что будет рад видеть делегацию Самарской области на выставке "Иннопром. Индия", которая пройдет в городе Нью-Дели в сентябре.

"Я хочу пригласить делегацию региона на официальные мероприятия, в ходе которых мы смогли бы обсудить взаимодействие наших производителей в сфере автопрома, фармацевтики, пищевой промышленности. В частности, Индия заинтересована в импорте подсолнечного масла", — подчеркнул он.

Генконсул также добавил, что в следующем году Россия и Индия будут отмечать 80-летие возобновления дипломатических отношений. Торжественные мероприятия, посвященные этой значимой дате, станут еще одной площадкой для обсуждения сотрудничества между регионами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6