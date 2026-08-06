Самарская область укрепит взаимодействие с республикой Индией

Самарскую область с рабочим визитом посетил Генеральный консул Республики Индии в г. Казани г-н Джейсундхар Д. Целью визита стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между регионом и республикой Индией в торгово-экономической, научно-образовательной и культурной сферах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию международного сотрудничества как одному из ключевых драйверов экономического роста региона. Расширение внешнеэкономических связей, привлечение иностранных инвестиций и выход самарских предприятий на новые рынки являются стратегическими приоритетами, которые способствуют укреплению позиций региона как надежного и перспективного партнера для дружественных государств.

В ходе визита состоялась встреча с руководством Международного центра духовной культуры, а также посещение Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине" и Самарского государственного медицинского университета.

В областном правительстве в среду, 5 августа, состоялась встреча представителей индийской делегации и заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка. В ней также принял участие представитель министерства иностранных дел РФ в Самаре Алексей Чупахин, а также врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в нескольких приоритетных направлениях: автомобильная промышленность, фармацевтика, торгово-экономическая и логистическая сферы, здравоохранение, наука и образование, туризм, культура и спорт.

"Визит Генерального консула Индии — важный шаг в укреплении нашего многопланового партнерства. Самарская область — это регион с огромным промышленным, научным и инновационным потенциалом. Мы видим большой интерес индийских партнеров к сотрудничеству в автомобилестроении, фармацевтике, аэрокосмической отрасли и многих других сферах. Уверен, что сегодняшние переговоры дадут старт новым совместным проектам, которые принесут взаимную выгоду и укрепят дружественные связи между нашими странами", — отметил по итогам встречи Павел Финк.

Ряд крупных предприятий Самарской области уже реализует совместные проекты с индийскими партнерами. Регион обладает высоким потенциалом для привлечения индийских инвесторов к реализации инвестиционных проектов, предлагая специальные инвестиционные площадки с развитой инфраструктурой и преференциальные налоговые режимы.

Растет и внешнеторговый оборот Самарской области и республики Индии. По итогам 2025 года он увеличился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По итогам I квартала 2026 года прирост составил 28,8% по сравнению с 1 кварталом 2025 года, при этом экспорт увеличился на 38,9%.

"Мы открыли Генеральное консульство Республики Индии в Казани в ноябре 2025 года и начинаем выстраивать взаимоотношения с регионами с дружественной и гостеприимной Самарской области. Раньше я возглавлял Культурный центр при Посольстве Индии в Москве, поэтому мне было интересно оценить, как работает Международный центр духовной культуры в Самаре. Как сообщили коллеги, их работа выстраивается эффективно во многом благодаря поддержке регионального правительства, за что я очень благодарен. Мы рады, что 1400 студентов из Индии обучаются в университетах Самарской области. Уверен, что мы будем только наращивать их число благодаря положительным отзывам выпускников самарских вузов", — отметил г-н Джейсундхар Д.

Генконсул также отметил, что будет рад видеть делегацию Самарской области на выставке "Иннопром. Индия", которая пройдет в городе Нью-Дели в сентябре.

"Я хочу пригласить делегацию региона на официальные мероприятия, в ходе которых мы смогли бы обсудить взаимодействие наших производителей в сфере автопрома, фармацевтики, пищевой промышленности. В частности, Индия заинтересована в импорте подсолнечного масла", — подчеркнул он.

Генконсул также добавил, что в следующем году Россия и Индия будут отмечать 80-летие возобновления дипломатических отношений. Торжественные мероприятия, посвященные этой значимой дате, станут еще одной площадкой для обсуждения сотрудничества между регионами.