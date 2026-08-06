Самарская область укрепит взаимодействие с республикой Индией

Самарскую область с рабочим визитом посетил Генеральный консул Республики Индии в г. Казани г-н Джейсундхар Д. Целью визита стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между регионом и республикой Индией в торгово-экономической, научно-образовательной и культурной сферах.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию международного сотрудничества как одному из ключевых драйверов экономического роста региона. Расширение внешнеэкономических связей, привлечение иностранных инвестиций и выход самарских предприятий на новые рынки являются стратегическими приоритетами, которые способствуют укреплению позиций региона как надежного и перспективного партнера для дружественных государств.
В ходе визита состоялась встреча с руководством Международного центра духовной культуры, а также посещение Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине" и Самарского государственного медицинского университета.
В областном правительстве в среду, 5 августа, состоялась встреча представителей индийской делегации и заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка. В ней также принял участие представитель министерства иностранных дел РФ в Самаре Алексей Чупахин, а также врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в нескольких приоритетных направлениях: автомобильная промышленность, фармацевтика, торгово-экономическая и логистическая сферы, здравоохранение, наука и образование, туризм, культура и спорт.
"Визит Генерального консула Индии — важный шаг в укреплении нашего многопланового партнерства. Самарская область — это регион с огромным промышленным, научным и инновационным потенциалом. Мы видим большой интерес индийских партнеров к сотрудничеству в автомобилестроении, фармацевтике, аэрокосмической отрасли и многих других сферах. Уверен, что сегодняшние переговоры дадут старт новым совместным проектам, которые принесут взаимную выгоду и укрепят дружественные связи между нашими странами", — отметил по итогам встречи Павел Финк.
Ряд крупных предприятий Самарской области уже реализует совместные проекты с индийскими партнерами. Регион обладает высоким потенциалом для привлечения индийских инвесторов к реализации инвестиционных проектов, предлагая специальные инвестиционные площадки с развитой инфраструктурой и преференциальные налоговые режимы.
Растет и внешнеторговый оборот Самарской области и республики Индии. По итогам 2025 года он увеличился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По итогам I квартала 2026 года прирост составил 28,8% по сравнению с 1 кварталом 2025 года, при этом экспорт увеличился на 38,9%.
"Мы открыли Генеральное консульство Республики Индии в Казани в ноябре 2025 года и начинаем выстраивать взаимоотношения с регионами с дружественной и гостеприимной Самарской области. Раньше я возглавлял Культурный центр при Посольстве Индии в Москве, поэтому мне было интересно оценить, как работает Международный центр духовной культуры в Самаре. Как сообщили коллеги, их работа выстраивается эффективно во многом благодаря поддержке регионального правительства, за что я очень благодарен. Мы рады, что 1400 студентов из Индии обучаются в университетах Самарской области. Уверен, что мы будем только наращивать их число благодаря положительным отзывам выпускников самарских вузов", — отметил г-н Джейсундхар Д.
Генконсул также отметил, что будет рад видеть делегацию Самарской области на выставке "Иннопром. Индия", которая пройдет в городе Нью-Дели в сентябре.
"Я хочу пригласить делегацию региона на официальные мероприятия, в ходе которых мы смогли бы обсудить взаимодействие наших производителей в сфере автопрома, фармацевтики, пищевой промышленности. В частности, Индия заинтересована в импорте подсолнечного масла", — подчеркнул он.
Генконсул также добавил, что в следующем году Россия и Индия будут отмечать 80-летие возобновления дипломатических отношений. Торжественные мероприятия, посвященные этой значимой дате, станут еще одной площадкой для обсуждения сотрудничества между регионами.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???