Министра внутренней политики переводят на пост и.о. главы Волжского района

Александр Кузнецов назначен исполняющим обязанности главы Волжского района. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник, 8 июня.

Назначен министр региональной безопасности Самарской области В составе правительства Самарской области произошли изменения. Министром региональной безопасности назначен Александр Шарков. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании в понедельник, 8 июня.

"У него большой опыт муниципальной службы, региональной. Вместе с нами проверил качество внутренней политики. Сейчас продолжит эту работу на руководящем уровне в Волжском районе", - сказал губернатор.

Александр Кузнецов пришел в политику из прокуратуры. С 2015 по 2018 год он был заместителем прокурора Самары. В 2018-2022 годах он возглавлял Октябрьский район города, а затем стал мэром Чапаевска. В 2025 году его назначили министром внутренней политики Самарской области. Кто заменит его на этом посту, пока неизвестно.