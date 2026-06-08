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Облправительство Власть и политика

Министра внутренней политики переводят на пост и.о. главы Волжского района

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Кузнецов назначен исполняющим обязанности главы Волжского района. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник, 8 июня.

Фото: samara.er.ru
Назначен министр региональной безопасности Самарской области Назначен министр региональной безопасности Самарской области
В составе правительства Самарской области произошли изменения. Министром региональной безопасности назначен Александр Шарков. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании в понедельник, 8 июня.

"У него большой опыт муниципальной службы, региональной. Вместе с нами проверил качество внутренней политики. Сейчас продолжит эту работу на руководящем уровне в Волжском районе", - сказал губернатор.

Александр Кузнецов пришел в политику из прокуратуры. С 2015 по 2018 год он был заместителем прокурора Самары. В 2018-2022 годах он возглавлял Октябрьский район города, а затем стал мэром Чапаевска. В 2025 году его назначили министром внутренней политики Самарской области. Кто заменит его на этом посту, пока неизвестно.  

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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