Назначен министр региональной безопасности Самарской области

В составе правительства Самарской области произошли изменения. Министром региональной безопасности назначен Александр Шарков. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании в понедельник, 8 июня.
"Как вы знаете, очень большое внимание мы уделяем вопросу ликвидации последствий, а главное — предотвращению безжалостных устремлений противника. У Александра Шаркова большой опыт, он сам участник специальной военной операции. Очень серьезный путь прошел в Волжском районе: зарекомендовал себя как ответственный руководитель, умеющий принимать решения в сложных ситуациях и выстраивать эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Вопросы обеспечения безопасности сегодня требуют умения быстро реагировать на возникающие вызовы и координировать работу различных ведомств. Такой опыт у Александра Андреевича есть. Уверен, что накопленные компетенции и хорошее знание региональной специфики позволят ему успешно справиться с поставленными задачами и вместе с коллегами обеспечить все необходимое для того, чтобы наши жители чувствовали себя в безопасности", — сказал глава региона.
Александру Шаркову 30 лет. В 2015–2022 гг. он проходил службу в военной части в Тольятти, участвовал в специальной военной операции. С 2023 года возглавлял Самарскую региональную общественную организацию по поддержке военнослужащих — участников СВО "Возвращение", руководил "Ассоциацией ветеранов СВО" в Самарской области. В сентябре 2023 года был избран в думу Тольятти, возглавлял комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. В декабре 2024 года назначен на должность исполняющего обязанности главы Волжского района, а в марте 2025 года избран на этот пост.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???