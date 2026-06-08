Назначен министр региональной безопасности Самарской области

В составе правительства Самарской области произошли изменения. Министром региональной безопасности назначен Александр Шарков. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании в понедельник, 8 июня.

Министра внутренней политики переводят на пост и.о. главы Волжского района Александр Кузнецов назначен исполняющим обязанности главы Волжского района. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник, 8 июня.

"Как вы знаете, очень большое внимание мы уделяем вопросу ликвидации последствий, а главное — предотвращению безжалостных устремлений противника. У Александра Шаркова большой опыт, он сам участник специальной военной операции. Очень серьезный путь прошел в Волжском районе: зарекомендовал себя как ответственный руководитель, умеющий принимать решения в сложных ситуациях и выстраивать эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Вопросы обеспечения безопасности сегодня требуют умения быстро реагировать на возникающие вызовы и координировать работу различных ведомств. Такой опыт у Александра Андреевича есть. Уверен, что накопленные компетенции и хорошее знание региональной специфики позволят ему успешно справиться с поставленными задачами и вместе с коллегами обеспечить все необходимое для того, чтобы наши жители чувствовали себя в безопасности", — сказал глава региона.

Александру Шаркову 30 лет. В 2015–2022 гг. он проходил службу в военной части в Тольятти, участвовал в специальной военной операции. С 2023 года возглавлял Самарскую региональную общественную организацию по поддержке военнослужащих — участников СВО "Возвращение", руководил "Ассоциацией ветеранов СВО" в Самарской области. В сентябре 2023 года был избран в думу Тольятти, возглавлял комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. В декабре 2024 года назначен на должность исполняющего обязанности главы Волжского района, а в марте 2025 года избран на этот пост.