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Экология Общество

В Советском районе Самары выявили новые эпизоды сброса мусора на незаконной свалке

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районе Самары прошел рейд, направленный на борьбу с незаконными свалками. Инспекторы экологического надзора регионального минприроды совместно с представителями администрации города обследовали проблемную территорию в поселке Мясокомбинат, сообщает министерство.

Фото: Минприроды Самарской области

На несанкционированной свалке инспекторы зафиксировали факт сброса строительных и растительных отходов. Собранные доказательства станут основанием для возбуждения административного производства по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. За каждый эпизод незаконного сброса нарушителям грозит штраф от 40 тыс. рублей.

При этом в 2026 г. городские власти уже приступили к ликвидации этой свалки: по контракту предстоит вывезти порядка 2,7 тыс. тонн мусора. Чтобы остановить поток отходов, территорию огородили, однако недобросовестные "серые" возчики нашли объездной путь. Сейчас администрация Самары разрабатывает дополнительные меры по перекрытию доступа к участку, в том числе прорабатываются варианты жесткого контроля въезда.

Проблема остается острой: "В первом полугодии по статье 8.2 КоАП РФ наложено штрафов на общую сумму 1,68 млн рублей. Из них по части 3.3 этой статьи, касающейся именно организованного сброса отходов, — 1 млн рублей", — уточнили в министерстве.

Напомним, недавно министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов рассказал о модернизации сектора обращения с отходами.

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