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Экология Общество

Самарская область оснащает лесопожарные бригады

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пять единиц техники и противопожарное снаряжение получило лесное хозяйство Самарской области по национальному проекту "Экологическое благополучие". Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В "Самаралес" переданы два малых лесопатрульных комплекса (МЛПК), два трактора с навесным оборудованием и грузовой автомобиль с краном-манипулятором. Каждый комплекс укомплектован пятью полными наборами индивидуальной защиты: термостойкие костюмы, берцы, рукавицы, каски, а также ранцевые огнетушители, воздуходувки, бензопилы, аптечки, компасы и сигнальные фонари.

Два новых трактора оснащены плугом и мульчером. С помощью плуга создаются минерализованные противопожарные полосы. Трактор с мульчером измельчает древесно-кустарниковую растительность, прочищая зарастающие лесные дороги, чтобы к месту возгорания могла беспрепятственно пройти техника. В этом году ожидается поставка еще более тысячи предметов противопожарного оснащения: спецодежды, сигнальных лент, прожекторов, спальных мешков и аптечек.

Нацпроект "Экологическое благополучие" заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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