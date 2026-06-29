Самарская область оснащает лесопожарные бригады

Пять единиц техники и противопожарное снаряжение получило лесное хозяйство Самарской области по национальному проекту "Экологическое благополучие". Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
В "Самаралес" переданы два малых лесопатрульных комплекса (МЛПК), два трактора с навесным оборудованием и грузовой автомобиль с краном-манипулятором. Каждый комплекс укомплектован пятью полными наборами индивидуальной защиты: термостойкие костюмы, берцы, рукавицы, каски, а также ранцевые огнетушители, воздуходувки, бензопилы, аптечки, компасы и сигнальные фонари.
Два новых трактора оснащены плугом и мульчером. С помощью плуга создаются минерализованные противопожарные полосы. Трактор с мульчером измельчает древесно-кустарниковую растительность, прочищая зарастающие лесные дороги, чтобы к месту возгорания могла беспрепятственно пройти техника. В этом году ожидается поставка еще более тысячи предметов противопожарного оснащения: спецодежды, сигнальных лент, прожекторов, спальных мешков и аптечек.
Нацпроект "Экологическое благополучие" заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.