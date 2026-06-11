"Тольяттиазот" поддержал экологическую инициативу жителей Тольятти

"Тольяттиазот" поддержал проект территориального общественного самоуправления № 1 г. о. Тольятти (ТОС-1) "Чистота — залог здоровья". Грантовые средства Компании экоинициатива жителей Комсомольского района получила в рамках VIII этапа благотворительной программы "Химия добра" в 2025 году.

Реализация проекта включала в себя демонтаж устаревшей контейнерной площадки для сбора мусора, а также обустройство специализированного места для сбора отходов с контейнерами для различных фракций: пластика, стекла и бумаги. Для удобства использования и защиты от осадков была предусмотрена установка ограждений и навеса. Это позволило не только улучшить санитарное состояние и обеспечить эстетический вид двора, но и минимизировать количество несанкционированных свалок, а также создать удобную систему накопления твердых коммунальных отходов.

Предваряли реконструкцию площадки разъяснительная работа с населением и проведение субботников. Экологическая инициатива была распространена на многоквартирные дома по улицам Механизаторов и Мурысева, а также школу № 80 и детский сад "Мечта".

Итоги реализации проекта оценили представители администрации г. о. Тольятти, компании "Тольяттиазот", включая службу по охране окружающей среды и общественности.

ТОС-1 получает поддержку "Тольяттиазота" не впервые. В 2023 году благодаря предприятию на улице Механизаторов появилась новая спортивная площадка со столами для игры в теннис, а совсем недавно парк Комсомольского района пополнился современным светозвуковым оборудованием для организации танцевальных вечеров.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Грантовая программа "Химия добра" ТОАЗа существует с 2019 года. За это время Компания поддержала инициативы в области культуры, образования, науки, спорта, волонтерства и экологии на общую сумму порядка 20 миллионов рублей. Помогая реализации проектов в области благоустройства, мы рассчитываем не только на качественные изменения общественного пространства и улучшения экологической обстановки, но и на формирование у самих тольяттинцев культуры осознанного отношения к месту жительства, необходимости поддержки чистоты и порядка, а также создания благоприятных и безопасных условий проживания".