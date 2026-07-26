Вячеслав Федорищев поздравил военных моряков с Днем ВМФ России

В воскресенье, 26 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил военных моряков с Днем военно-морского флота России.

"Сегодня офицеры, мичманы, матросы и ветераны Военно-морского флота России отмечают свой профессиональный праздник. Учрежденный Указом президента Российской Федерации, этот праздник воплощает в себе многовековую историю, этапы развития и наиболее значимые события в боевой летописи военного флота России. Среди них особое место занимают День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут, День победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра, День победы русской эскадры под командованием Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. Неувядаемой славой покрыли себя наши военные моряки в годы Великой Отечественной войны", — отметил глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, и сегодня Военно-Морской Флот надежно стоит на защите стратегических интересов государства, выполняя одну из ключевых ролей в специальной военной операции, обеспечивая морскую логистику, огневую поддержку и защиту акваторий, подтверждая свою незаменимость в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Губернатор подчеркнул, что уроженцы Самарской области с честью несут морскую службу, проявляя при этом отвагу, решительность, верность присяге и воинскому долгу. Регион традиционно поддерживает дружеские связи с экипажами судов ВМФ — шефствует над гвардейской крейсерской АПЛ "Самара" Тихоокеанского флота, дивизионом разведывательных кораблей Балтийского флота, Крымской военно-морской базой Черноморского флота.

"Дорогие друзья! Благодарю всех военных моряков, ветеранов Военно-Морского Флота за вклад в обеспечение обороноспособности страны, за честную службу на водных рубежах нашего Отечества и верность ратным традициям. От всей души желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, благополучия, успехов в служении нашей Родине!", — заключил Вячеслав Федорищев.