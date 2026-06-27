Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем молодежи

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем молодежи России.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Этот день традиционно занимает особое место в российском праздничном календаре. Молодежь - это наше будущее! Молодое поколение - наш интеллектуальный, творческий, трудовой потенциал, с которым мы связываем планы стратегического развития Самарской области и всей нашей страны.
Для личностного и профессионального роста молодых людей у нас есть все возможности. Самарская область обладает мощной научно-образовательной базой и огромным промышленным потенциалом. По поручению президента Российской Федерации В.В.Путина реализуется национальный проект "Молодежь и дети". Уникальные возможности предоставляют проект "Регион для молодых" и программа "Росмолодежь.Гранты", набирает темп программа "Профессионалитет", благодаря которой мы вовлекаем молодые кадры в освоение профессий, востребованных на рынке труда.
Молодежь региона традиционно одерживает победы в федеральных и международных конкурсах и проектах, доказывая свою вовлеченность и готовность активно участвовать в развитии региона и страны.
Наша задача - помочь молодым людям обрести уверенность в своих силах, обеспечить условия для того, чтобы они получали образование, профессию, создавали семьи и оставались жить в Самарской области.
У нас замечательная, целеустремленная, разносторонне талантливая молодежь, активно проявляющая себя во всех сферах жизни как на региональном, так и на федеральном уровне. Безграничную гордость вызывают молодые люди, которые выполняют долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции, добровольцы, помогающие фронту и жителям Донбасса, Новороссии, приграничных регионов, оказывающие поддержку семьям участников СВО. Более 200 тысяч молодых людей участвуют в добровольческих проектах - все это реальные добрые дела, которые объединяют наше общество.
Молодыми активистами отправлено более 400 тонн гуманитарной помощи, написаны тысячи писем нашим солдатам.
Искренне благодарю вас, дорогие друзья, за вклад в развитие региона, обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан, за добрые дела, которые вы совершаете по велению своего сердца. Верю: с вами нам все задачи по плечу.
От всей души желаю вам успехов в учебе и работе, неиссякаемой энергии, упорства и вдохновения в достижении поставленных целей!" - говорится в сообщении.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит