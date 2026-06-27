Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем молодежи

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем молодежи России.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Этот день традиционно занимает особое место в российском праздничном календаре. Молодежь - это наше будущее! Молодое поколение - наш интеллектуальный, творческий, трудовой потенциал, с которым мы связываем планы стратегического развития Самарской области и всей нашей страны.

Для личностного и профессионального роста молодых людей у нас есть все возможности. Самарская область обладает мощной научно-образовательной базой и огромным промышленным потенциалом. По поручению президента Российской Федерации В.В.Путина реализуется национальный проект "Молодежь и дети". Уникальные возможности предоставляют проект "Регион для молодых" и программа "Росмолодежь.Гранты", набирает темп программа "Профессионалитет", благодаря которой мы вовлекаем молодые кадры в освоение профессий, востребованных на рынке труда.

Молодежь региона традиционно одерживает победы в федеральных и международных конкурсах и проектах, доказывая свою вовлеченность и готовность активно участвовать в развитии региона и страны.

Наша задача - помочь молодым людям обрести уверенность в своих силах, обеспечить условия для того, чтобы они получали образование, профессию, создавали семьи и оставались жить в Самарской области.

У нас замечательная, целеустремленная, разносторонне талантливая молодежь, активно проявляющая себя во всех сферах жизни как на региональном, так и на федеральном уровне. Безграничную гордость вызывают молодые люди, которые выполняют долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции, добровольцы, помогающие фронту и жителям Донбасса, Новороссии, приграничных регионов, оказывающие поддержку семьям участников СВО. Более 200 тысяч молодых людей участвуют в добровольческих проектах - все это реальные добрые дела, которые объединяют наше общество.

Молодыми активистами отправлено более 400 тонн гуманитарной помощи, написаны тысячи писем нашим солдатам.

Искренне благодарю вас, дорогие друзья, за вклад в развитие региона, обеспечение безопасности нашей страны и ее граждан, за добрые дела, которые вы совершаете по велению своего сердца. Верю: с вами нам все задачи по плечу.

От всей души желаю вам успехов в учебе и работе, неиссякаемой энергии, упорства и вдохновения в достижении поставленных целей!" - говорится в сообщении.