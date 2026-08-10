Вячеслав Федорищев потребовал усилить контроль за благоустройством общественных пространств

Качество благоустройства общественных пространств обсудили в понедельник, 10 августа, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области. Его провел губернатор Вячеслав Федорищев с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципальных образований.

Глава региона отметил, что в последнее время увеличилось количество обращений от жителей районов и городов. Люди жалуются на запустение рекреационных зон, скверов, парков, а также состояние элементов спортивно-игровой инфраструктуры.

"Далеко не всегда решение обозначенных проблем требует больших финансовых вложений, чаще — это вопрос организации работы", — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев зачитал несколько личных обращений, которые ему поступили. Так, жигулевцы обратили внимание на перебои в работе кранов с проточной водой на пляже. А вот у жителей села Тимашево Кинель-Черкасского района организованного места отдыха на воде и вовсе нет уже несколько лет. Самарцы пожаловались на неработающие места общего пользования в парках и скверах. Эта проблема актуальна и для Октябрьска, Тольятти, Новокуйбышевска.

Отдельно губернатор остановился на обращения жителей Безенчука. Люди обратили внимание на состояние сквера на ул. Куйбышева и внешний вид мемориала в честь участников специальной военной операции. "В любом памятнике есть доля художественного восприятия. Предмет настолько чувствительный, мы все обращаем на это внимание. Кажется, что это не соответствует заявленной цели. Недовольство жителей — масштабное", — отметил Вячеслав Федорищев.

По мнению жителей, памятник не соответствует первоначальному проекту. Есть замечания и к другим деталям объекта. Глава Безенчукского района Дмитрий Вавилов пояснил: "Скульптура "Солдат", установленная ранее на мемориале участникам СВО, демонтирована. Принято решение о полной замене фигур, так как первоначальный вариант не соответствовал ожидаемому и содержал ряд недочетов. Установка обновленных скульптур запланирована на конец августа".

Создание мемориала реализуется в рамках программы "Народный бюджет" — с привлечением средств жителей. Кроме того, вложены частные инвестиции, а также финансирование муниципалитета. Губернатор подчеркнул, что дополнительные средства на исправление внешнего вида мемориального комплекса выделяться не должны.

"Этот объект не был принят, поэтому деньги подрядчику не перечислены. Изготовление и установка нового памятника будет идти в рамках ранее обозначенного бюджета", — отметил глава района.

Губернатор поручил начать претензионную работу в отношении подрядчика.