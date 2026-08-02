Вячеслав Федорищев: "Атака по складу Wildberries — это очередной террористический акт нашего врага"

Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал трагедию, произошедшую в ночь на 2 августа.
Напомним, ранее вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries. Глава региона назвал это очередным террористическим актом.
"Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет. На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службы", — добавил губернатор.
Также Вячеслав Федорищев обратился к жителям Красноярского района, предупредив их о возможных последствиях пожара и призвав следить за самочувствием.
"Из-за появления в воздухе продуктов горения важно следить за самочувствием. При появлении признаков отравления (головокружение, тошнота, кашель, першение в горле) — обращайтесь к врачам", — сказал он.
Куда можно обратиться за медицинской помощью:
1. Приемно-диагностическое отделение (Пункт доврачебного осмотра).
с. Красный Яр, ул. Больничная, 44. Телефон: 8 (846) 572-02-10. Круглосуточно.
2. Кабинет неотложной помощи ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ". с. Красный Яр, ул. Больничная, 44.
Время работы: ежедневно с 8:00 до 15:00.
Телефон: 8 (927) 614-87-54.
3. Поликлиника ЦРБ
с. Красный Яр, ул. Больничная, 44.
Телефоны: 8 (846) 572-10-06, 8 (846) 572-13-67.
Режим работы: пн–пт с 8:00 до 18:00; сб с 8:00 до 14:00.
Поликлинические отделения:
1. с. Новый Буян, ул. Куйбышевская, 49. Телефон: 8 (846) 573-31-32. Часы: 8:00–15:12.
2. пгт Новосемейкино, ул. Рудничная, 22. Телефон: 8 (846) 225-89-53. Часы: 8:00–18:00 (сб 8:00–14:00).
3. пгт Мирный, ул. Нефтяников, 1А. Телефон: 8 (846) 576-12-05. Часы: 8:00–18:00 (сб 8:00–14:00).
4. пгт Волжский, ул. Жилгородок, 24. Телефон: 8 (846) 978-40-69. Часы: 8:00–15:00.
Если состояние резко ухудшилось или угрожает жизни, нужно немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит