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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых компаний.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона напомнил, что ранее поручал профильному штабу разработать дополнительные меры по контролю цен на независимых АЗС. С докладом выступил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Вячеслав Федорищев обратил внимание на необходимость использования аналитической системы для мониторинга цен и выявления возможных спекулятивных действий через анализ поставок и остатков топлива. "В структуре региональной системы АЗС превалируют независимые автозаправочные станции, — акцентировал внимание участников совещания руководитель области. — Контроль — это когда видишь план — факт и контролируешь ситуацию. Контроль — это когда мы видим из своей аналитической системы".

Губернатор поручил профильному министерству совместно с первым заместителем Губернатора Самарской области — председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым провести дополнительную работу и доложить о результатах.

Глава региона также подчеркнул, что ситуация с топливом в Самарской области стабилизируется. Вместе с тем вопрос продолжает оставаться на первоочередном контроле. Особое внимание — обеспечению топливом специальных служб, системы здравоохранения и аграриев, которые, как отметил Вячеслав Федорищев, ведут уборочную кампанию в достаточно в непростых погодных условиях.

"Видим, что количество очередей на АЗС снижается — это результат той работы, которую федеральное Правительство ведет по поручению президента страны. Но это не повод расслабляться, поэтому ситуация остается на моем контроле", — резюмировал глава региона.

Гид потребителя

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