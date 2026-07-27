Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС

В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых компаний.
Глава региона напомнил, что ранее поручал профильному штабу разработать дополнительные меры по контролю цен на независимых АЗС. С докладом выступил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Вячеслав Федорищев обратил внимание на необходимость использования аналитической системы для мониторинга цен и выявления возможных спекулятивных действий через анализ поставок и остатков топлива. "В структуре региональной системы АЗС превалируют независимые автозаправочные станции, — акцентировал внимание участников совещания руководитель области. — Контроль — это когда видишь план — факт и контролируешь ситуацию. Контроль — это когда мы видим из своей аналитической системы".
Губернатор поручил профильному министерству совместно с первым заместителем Губернатора Самарской области — председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым провести дополнительную работу и доложить о результатах.
Глава региона также подчеркнул, что ситуация с топливом в Самарской области стабилизируется. Вместе с тем вопрос продолжает оставаться на первоочередном контроле. Особое внимание — обеспечению топливом специальных служб, системы здравоохранения и аграриев, которые, как отметил Вячеслав Федорищев, ведут уборочную кампанию в достаточно в непростых погодных условиях.
"Видим, что количество очередей на АЗС снижается — это результат той работы, которую федеральное Правительство ведет по поручению президента страны. Но это не повод расслабляться, поэтому ситуация остается на моем контроле", — резюмировал глава региона.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит