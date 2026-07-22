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Вячеслав Федорищев посетил духовно-просветительский центр для семей участников СВО

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 июля, губернатор Вячеслав Федорищев работает в селе Винновка Ставропольского муниципального района. Здесь глава региона встретился с семьями бойцов специальной военной операции из Самарской области и Республики Мордовия, а также осмотрел инфраструктуру Паломнического центра.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Участниками первой смены духовно-просветительского центра, который начал работать на этой неделе в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре Самарской епархии Русской Православной Церкви, стали жены и дети военнослужащих.

Уникальное расположение монастыря, духовная атмосфера и близость к значимым историческим, археологическим и природным объектам создают оптимальные условия для восстановления душевного равновесия и обретения внутренней опоры.

"Здесь, на Волге, не только духовное просвещение, но и настоящее место силы, которое дает внутреннюю уверенность. Знаю, что все прикладывают усилия для того, чтобы ваши близкие, родственники возвращались домой. Они настоящие защитники. Вы не одни, мы все вместе с вами", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к собравшимся.

Глава региона также отметил важную миссию государственного фонда "Защитники Отечества", которым совместно с Самарской епархией при поддержке регионального Правительства разработана комплексная программа, рассчитанная на 14 дней. Она включает индивидуальные и групповые беседы со священниками, участие в богослужениях и таинствах, а также психологическую поддержку.

"Спасибо, что вы объединяете, помогаете нашим ребятам прикоснуться к духовному, немного отдохнуть. Забота о тысячах семей — это дорогого стоит", — подчеркнул губернатор.

Руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" по Самарской области Наталья Полянскова рассказала, что в центре сформирована большая команда: священнослужители, а также психологи как из Самарского региона, так и Екатеринбурга. "Они работают и с детьми, и со взрослыми. Мы одна большая семья, — отметила она. — Это первый опыт. Аналогичный центр был открыт в Псковской области в Печорах".

Со своей стороны, участницы первой смены поблагодарили губернатора, правительство региона, представителей Самарской епархии и госфонд за организацию работы центра.

"Большое спасибо, что вы переживаете наше горе вместе с нами. Не только мы приходим в церковь, но и наши дети. Здесь был первый поход ребенка на литургию в День Казанской иконы Божией Матери, и я со стороны смотрела на него, на то, как он ко всему относится. Он тихонько молился. Мы все надеемся, что наши воины вернутся", — поделилась Ольга Ушакова.

"Сплотились в одну группу и жены бойцов. Мы как одна семья", — дополнила она. Для детей, как отметила Ольга, в центре также организованы творческие занятия: лепка и рисование.

Руководитель области пожелал участникам смены набраться сил и внутренней уверенности. "И как бы там ни было, что бы ни пытались сделать наши противники, Победа будет за нами. Молимся за наших ребят. Уверен, что очень скоро мы все будем радоваться нашей большой Победе", — сказал Вячеслав Федорищев.

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