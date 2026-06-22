Губернатор прокомментировал ситуацию с топливом на АЗС

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой отслеживать цены на АЗС. Об этом он заявил на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 22 июня.
"У нас на некоторых заправочных станциях с прошлой недели фиксируется дефицит топлива. Здесь, с одной стороны, причина - это ограниченность самого ресурса. С другой стороны, мы обязаны максимально следить за ценой. Я попросил наше управление Федеральной антимонопольной службы, чтобы отслеживали цены буквально ежедневно по всем заправочным станциям. Если где-то будут перекосы, нарушения - мы сразу оперативно на это отреагируем.
Ну и, конечно, такие стратегические направления, как сельское хозяйство, промышленность - все будут обеспечены топливом. Мы очень внимательно следим за обстановкой, делаем все, что от нас зависит, с тем, чтобы помогать нашим нефтеперерабатывающим предприятиям в модернизации, в их работе, там, где, к сожалению, это необходимо, - ликвидации последствий. Вместе, командно эту ситуацию пройдем".
Напомним, ситуация с дефицитом топлива на АЗС уже рассматривалась на оперативном совещании областного правительства 15 июня. Тогда сообщалось об ограничениях по отпуску топлива на одной из сетей АЗС.
Однако к концу недели ситуация осложнилась. На АЗС независимых сетей цены выросли до 100 рублей за литр, а на заправках федеральных сетей стали образовываться очереди.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит