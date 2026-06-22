Губернатор прокомментировал ситуацию с топливом на АЗС

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился в региональное управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой отслеживать цены на АЗС. Об этом он заявил на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 22 июня.

"У нас на некоторых заправочных станциях с прошлой недели фиксируется дефицит топлива. Здесь, с одной стороны, причина - это ограниченность самого ресурса. С другой стороны, мы обязаны максимально следить за ценой. Я попросил наше управление Федеральной антимонопольной службы, чтобы отслеживали цены буквально ежедневно по всем заправочным станциям. Если где-то будут перекосы, нарушения - мы сразу оперативно на это отреагируем.

Ну и, конечно, такие стратегические направления, как сельское хозяйство, промышленность - все будут обеспечены топливом. Мы очень внимательно следим за обстановкой, делаем все, что от нас зависит, с тем, чтобы помогать нашим нефтеперерабатывающим предприятиям в модернизации, в их работе, там, где, к сожалению, это необходимо, - ликвидации последствий. Вместе, командно эту ситуацию пройдем".

Напомним, ситуация с дефицитом топлива на АЗС уже рассматривалась на оперативном совещании областного правительства 15 июня. Тогда сообщалось об ограничениях по отпуску топлива на одной из сетей АЗС.

Однако к концу недели ситуация осложнилась. На АЗС независимых сетей цены выросли до 100 рублей за литр, а на заправках федеральных сетей стали образовываться очереди.