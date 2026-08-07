В Самаре продлили время работы фонтанов

В Самаре по поручению главы города Ивана Носкова скорректирован режим работы фонтанов, сообщает пресс-служба мэрии.

До 22:00 продлено музыкальное сопровождение, предусмотренное на реконструированном фонтане "40 лет Победы в Великой Отечественной войне", на фонтане возле бассейна ЦСКА ВВС на набережной и на фонтане "Крутые Ключи" в одноименном микрорайоне. Световое оформление на тех же объектах, а также еще на 22 фонтанах, оснащенных соответствующим оборудованием, работает до 23:00. Остальные объекты без подсветки и музыкального программирования также включаются ежедневно с 9:00 и функционируют до 22:00.

Всего в Самаре в этом сезоне запущено 48 фонтанов. Напомним, по понедельникам на всех фонтанах специалисты АО "Спецремстройзеленхоз" проводят профилактическое обслуживание.