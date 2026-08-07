Производитель напитков из Самарской области наращивает объемы производства и расширяет географию поставок

Предприятие "Быков Сидр" было построено в 2023 году буквально за шесть месяцев. В первый год здесь переработали 150 тонн яблок, а в прошлом году вышли на объемы уже в 420 тонн. В производстве используют натуральные фрукты, выращенные в Самарской области.
"На старте у нас было только две позиции. Каждый год мы экспериментируем, пробуем новые вкусы, применяем разные технологии. Сейчас у нас в ассортименте 12 наименований, еще три ждут выхода со дня на день", - рассказывает основатель семейного бизнеса Евгений Быков.
География продаж обширна. Предприятие работает с федеральными торговыми сетями, а во всех основных городах России есть дистрибьюторы, которые занимаются реализацией продукции, в том числе в сегмент HoReCa.
"Мы работаем со многими предприятиями общепита, барами, ресторанами в Самарской области - это для нас особо ценно. Кроме того, производим продукцию под СТМ - это еще один дополнительный канал сбыта. Приятно, что качество наших напитков отмечают эксперты: наши напитки регулярно получают высокие оценки на российских и международных дегустационных конкурсах", - дополняет основатель компании.
Двери предприятия открыты и для экскурсионных групп. Жители и гости региона знакомятся с полным циклом производства, узнают интересные факты и дегустируют различные сорта. В этом году "Быков Сидр" планирует принять до трех тысяч гостей.
В планах у основателя - выйти на полную производственную мощность и выпускать 700 тысяч бутылок напитка в год.
Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям.
"Мы активно развиваем инфраструктуру господдержки, где представители бизнеса могут получить консультации, подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение. Для предпринимателей работают сеть центров "Мой бизнес", технопарк "Жигулевская долина", Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме "одного окна" и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов", - перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?