Производитель напитков из Самарской области наращивает объемы производства и расширяет географию поставок

Предприятие "Быков Сидр" было построено в 2023 году буквально за шесть месяцев. В первый год здесь переработали 150 тонн яблок, а в прошлом году вышли на объемы уже в 420 тонн. В производстве используют натуральные фрукты, выращенные в Самарской области.

"На старте у нас было только две позиции. Каждый год мы экспериментируем, пробуем новые вкусы, применяем разные технологии. Сейчас у нас в ассортименте 12 наименований, еще три ждут выхода со дня на день", - рассказывает основатель семейного бизнеса Евгений Быков.

География продаж обширна. Предприятие работает с федеральными торговыми сетями, а во всех основных городах России есть дистрибьюторы, которые занимаются реализацией продукции, в том числе в сегмент HoReCa.

"Мы работаем со многими предприятиями общепита, барами, ресторанами в Самарской области - это для нас особо ценно. Кроме того, производим продукцию под СТМ - это еще один дополнительный канал сбыта. Приятно, что качество наших напитков отмечают эксперты: наши напитки регулярно получают высокие оценки на российских и международных дегустационных конкурсах", - дополняет основатель компании.

Двери предприятия открыты и для экскурсионных групп. Жители и гости региона знакомятся с полным циклом производства, узнают интересные факты и дегустируют различные сорта. В этом году "Быков Сидр" планирует принять до трех тысяч гостей.

В планах у основателя - выйти на полную производственную мощность и выпускать 700 тысяч бутылок напитка в год.

Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям.

"Мы активно развиваем инфраструктуру господдержки, где представители бизнеса могут получить консультации, подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение. Для предпринимателей работают сеть центров "Мой бизнес", технопарк "Жигулевская долина", Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме "одного окна" и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов", - перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.