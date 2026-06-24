Для соцсетей и маркетплейсов: предприниматели Самарской области могут сделать фотосъемку от центра "Мой бизнес"

Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области могут принять участие в специальном фотодне, который состоится 7 июля в Самаре. Подать заявку можно до 3 июля по ссылке.

Бесплатная фотосессия - это возможность получить качественный контент для профессионального продвижения. Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

"Это отличная возможность для предпринимателей создать профессиональные фото, которые помогут успешному продвижению их проектов. Наша цель - поддержать развитие местных производителей и содействовать продвижению их брендов. Приглашаем предпринимателей региона активно подключаться и извлекать максимум пользы из существующих возможностей", - акцентировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Профессиональные фотоснимки служат одним из важнейших инструментов успешного продвижения товаров и услуг. Качественные изображения помогают эффективно представить продукцию на сайте компании, на странице в соцсетях, маркетплейсах и рекламных материалах.

Участники фотодня получат услуги профессионального фотографа, не менее 20 фотографий, готовых к размещению. Услуга распространяется на съемку товаров и продукции, производственных площадок, изделий, коллекций и творческих проектов, цифровых продуктов и рабочих пространств.

Количество мест ограничено. Все заявки проходят предварительный отбор, результаты будут направлены на электронную почту, указанную при регистрации.

С анонсами предстоящих мероприятий и перечнем действующих инструментов поддержки можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.