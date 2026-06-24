Для соцсетей и маркетплейсов: предприниматели Самарской области могут сделать фотосъемку от центра "Мой бизнес"

Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области могут принять участие в специальном фотодне, который состоится 7 июля в Самаре. Подать заявку можно до 3 июля по ссылке.
Бесплатная фотосессия - это возможность получить качественный контент для профессионального продвижения. Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
"Это отличная возможность для предпринимателей создать профессиональные фото, которые помогут успешному продвижению их проектов. Наша цель - поддержать развитие местных производителей и содействовать продвижению их брендов. Приглашаем предпринимателей региона активно подключаться и извлекать максимум пользы из существующих возможностей", - акцентировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.
Профессиональные фотоснимки служат одним из важнейших инструментов успешного продвижения товаров и услуг. Качественные изображения помогают эффективно представить продукцию на сайте компании, на странице в соцсетях, маркетплейсах и рекламных материалах.
Участники фотодня получат услуги профессионального фотографа, не менее 20 фотографий, готовых к размещению. Услуга распространяется на съемку товаров и продукции, производственных площадок, изделий, коллекций и творческих проектов, цифровых продуктов и рабочих пространств.
Количество мест ограничено. Все заявки проходят предварительный отбор, результаты будут направлены на электронную почту, указанную при регистрации.
С анонсами предстоящих мероприятий и перечнем действующих инструментов поддержки можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?