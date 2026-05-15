Предприниматели - участники СВО получили льготные займы на 15 млн рублей в первом квартале

Самарская область вошла в ТОП-3 субъектов РФ по объему льготных средств, выданных предпринимателям - участникам СВО. За первый квартал 2026 года предприниматели, принимающие участие в специальной военной операции, а также поставщики продукции для нужд СВО получили льготные займы на сумму 15 млн рублей через государственные микрофинансовые организации.

Поддержка участников и ветеранов СВО, а также членов их семей - абсолютный приоритет для региона, неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия. На уровне региона мы реализуем программу "СВОе Дело" - обучаем ветеранов СВО и их родных основам предпринимательства. В этом году также впервые проведем конкурс грантов для выпускников нашего обучения", - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В Самарской области участникам, ветеранам СВО и членам их семей доступны различные инструменты господдержки по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Для поддержки предпринимательской инициативы областное минэкономразвития и центр "Мой бизнес" проводят региональную программу "СВОе Дело. Самарская область", которая помогает ветеранам СВО и членам их семей в запуске и развитии своего дела. Выпускники программы могут претендовать на грант для бизнеса до 500 тысяч рублей.

В региональном Гарантийном фонде участникам спецоперации доступны льготные микрозаймы по минимальным ставкам от 3%. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

В числе получателей микрофинансовой поддержки - ветеран СВО из Самары Роман Игнатенко. Предприниматель занимается производством топоров с художественной гравировкой ручной работы. На льготные средства приобрел ЧПУ-станок, который позволит увеличить производительность. Кроме того, ветеран СВО заканчивает ремонт в мастерской и прорабатывает новые направления бизнеса.

Всего в регионах в первом квартале государственные микрофинансовые организации выдали участникам СВО льготные займы на общую сумму 277 млн рублей. Примерно 56% из этих средств - 154 млн рублей - было оформлено через Цифровую платформу МСП.РФ. Важно, что более 80% общего объема такой специализированной микрофинансовой поддержки пришлось на Приволжский федеральный округ.

"Микрофинансовая поддержка предпринимательских инициатив ветеранов спецоперации - это максимально действенный инструмент, который помогает при запуске и развитии своего дела и успешной адаптации участников СВО "на гражданке". Низкие ставки позволяют привлекать необходимое финансирование без серьезной долговой нагрузки, а возможность подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ максимально расширяет доступ к этой мере поддержки", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Корпорации МСП отметили, что в рамках общего объема предоставленных ГМФО средств ветеранам СВО и компаниям-поставщикам средняя процентная ставка составила 3,3% годовых, а средний размер микрозайма достиг 3,4 млн рублей.