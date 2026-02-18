Подворье "Дачные грёзы": "Реальянс" собирает пазл идеального отдыха

В Самаре, на 2-й просеке, приступили к строительству второй очереди отеля "Реальянс Самара". Здесь возводится премиальный оздоровительный комплекс "Подворье "Дачные грезы", призванного стать точкой притяжения для жителей и гостей города. Общая площадь нового объекта составит 6 тыс. кв. м. Открытие запланировано на конец этого года. Проект объединит традиции старинной русской усадебной жизни с современными оздоровительными и рекреационными возможностями.

Строительством нового комплекса занимается Группа компаний "Волгатрансстрой", которая более 35 лет преображает архитектурный облик Самары знаковыми объектами: железнодорожным вокзалом, храмом Георгия Победоносца, жилым комплексом "Ладья", Софийским собором, Дворцом спорта им. В. Высоцкого, отелем "Реальянс Самара". Все они по-своему уникальны и являются "визитными карточками" Самары. "Дачные грезы" станут очередным амбициозным проектом ВТС, ориентированным прежде всего на семейный отдых и оздоровление горожан и гостей Самары.

Новый проект предусматривает реконструкцию подземного паркинга с надстройкой гостиничного корпуса. В результате строительства здесь появятся специализированный номерной фонд, спа-центр, термальный комплекс, ресторан с двумя залами и обширная летняя рекреационная зона со звуко-световым фонтаном, детской и спортивной площадкой, в том числе для падел-тенниса.

"Уникальность нашего спа-комплекса — это полностью подогреваемая зона отдыха под открытым небом с двумя большими купелями контрастных температур и терраса с сеновалом", — отмечает руководитель проекта Марина Макеева. Для компаний и семей предусмотрен общественный зал на 50 мест с отдельным выходом на улицу, зонами отдыха, хаммамами, просторной общей парной из липы и отдельными парными для индивидуальных процедур с пар-мастерами.

Тем, кто хочет уединения и приватности, в проекте предусмотрены семь отдельных двухуровневых банных номеров, с собственными парными, чанами, бассейнами и зонами отдыха. В самом большом из них "Генеральском" — есть своя процедурная комната, гостиная с камином и мягкой зоной, бильярд и собственный бассейн, уникальная баня по-черному на дровах.

Директор "Реальянс Самара" Наталья Горкина подчеркивает: "Два бассейна — внутренний, с его камерной атмосферой всесезонного комфорта, и внешний, открытый, обрамленный линиями ландшафтного дизайна — создадут эффект курорта в городской черте. У кромки воды расположится пул-бар с легкими коктейлями, а лаунж-зоны с барами позволят гостям погрузиться в момент, забыв о ритмах мегаполиса".

Особое внимание уделено спа-направлению. Здесь традиции русского жара сочетаются с лучшими мировыми практиками восстановления. Гостям будут доступны авторские массажи-ритуалы, Head-SPA и флоатинг.

Центральным гастрономическим объектом станет ресторан русской кухни. Традиционные рецептуры обретут современное звучание в авторском меню, вдохновленном новейшими кулинарными техниками, предлагая новое прочтение русских культурных традиций.

Стилистическое решение фасадов комплекса вдохновлено мотивами самарской исторической каменно-деревянной архитектуры рубежа XIX–XX веков, в частности, купеческих дач. Эта территория, освоенная с 1870-х годов, раскинулась вдоль берега Волги и традиционно привлекала обеспеченных жителей, в первую очередь купечество. Архитектура того периода отличалась разнообразием, сочетая модерн, эклектику и "русский" стиль.

К началу XX века волжская панорама активно формировалась крупными усадебными домами, а функционал дач расширился за счет мест общественного питания, театральных залов и курортных учреждений, таких как кумысолечебницы. Самара в тот период активно развивалась как европейский курорт, принимая на лечение известных личностей, в том числе Льва Толстого, Василия Сурикова и членов императорской семьи.

В послереволюционный период многие дачи перешли в общественное владение, часть из них была переоборудована в санатории. Так, нынешняя резиденция губернатора Самарской области сформирована на базе бывших купеческих дач. Из нескольких таких строений составлена территория Загородного парка, где, к слову, неподалеку проходил реабилитацию Юрий Гагарин после своего исторического полета.

"Дачные грезы" будут доступны не только постояльцам отеля "Реальянс", но и всем жителям и гостям Самары. Оздоровительная часть комплекса сможет одновременно принимать до 100 человек, а ресторан — до 150 гостей. Планируете ли вы семейный отдых или отдых с друзьями, хотите провести свадьбу или юбилей в новом формате? Тогда уникальный премиальный спа-комплекс станет именно тем местом, где вам удастся совместить полезное и приятное, окунуться в мир эстетики тепла и уюта, открыть для себя новое пространство для отдыха и оздоровления.

Анатолий Фильченко, житель Второй просеки: "Живу здесь более 20 лет. Дети уже выросли, подрастают внуки. И мы очень рады, что рядом с домом в скором времени будет построен такой замечательный комплекс для семейного отдыха и оздоровления. Это будет ещё один прекрасный повод собраться нашей большой и дружной семьёй, отдохнуть, оздоровиться, зарядиться энергией и набраться сил. Ждём открытия комплекса с нетерпением!"

Новый проект "Дачные грёзы" несомненно станет точкой притяжения для жителей и гостей Самары и новой достопримечательностью города, его открытие способно внести значительный вклад в развитие туристической инфраструктуры города.