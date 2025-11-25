16+
Строительство Строительство и недвижимость

Кварталы Безымянки планируют отдавать под застройку с бонусом

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев рассказал о схеме, которую планируется использовать для комплексного развития Безымянки. Произошло это во время урбан-ток-шоу "Строительство. Недвижимость. Rent& Sale", которое состоялось в Самаре во вторник, 25 ноября.

Одной из главных тем мероприятия стало обсуждение проблематики комплексного развития территорий.

Министерство градостроительной политики Самарской области сформулировало требования к формированию архитектурно-градостроительных концепций (мастер-планов) комплексного развития территорий (КРТ). Проект приказа ведомства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Ведь несмотря на заключенные договоры, к стадии строительства еще никто из девелоперов не перешел. Как рассказал министр, по этим проектам ведется работа ведется в ручном режиме, учитывая специфику и наличие подводных камней в виде неучтенных объектов. Чтобы более не пришлось сталкиваться с подобными проблемами, минград нормативно закрепил необходимость подготовки застройщиками мастер-планов КРТ, которые будут согласовываться со всеми причастными министерствами и ведомствами.

При этом Андрей Грачев отметил, что КРТ — это понятный механизм взаимодействия застройщика и власти. Он позволяет закрепить обязательства застройщика, исключив коррупционные факторы и риски устных договоренностей.

"Что касается проблемы стоимости расселения и того, что существуют определенные риски. Я здесь полностью согласен, но для этого существует достаточно открытая позиция. По крайней мере, у нас это когда нужно найти какой-то компромисс. Как пример, Безымянка. Мы сделали большой проект, проанализировали весь микрорайон. Когда мы обозначили необходимость развития Безымянки, так как там большое количество аварийного жилья, застройщики нам откровенно полностью, с цифрами экономику показали. И я вам могу сказать, что экономика не самая лучшая. И здесь единственный выход — это КРТ двух несмежных территорий, где будет, условно, территория на Безымянки и более интересная территория, когда мы сможем реализовать общий КРТ одним лотом. При этом Безымянка, извините, получается, как некая нагрузка. Мы очень надеемся, что те, кто зайдут в реализацию, они так хотя бы получат небольшую прибыль", — заявил Андрей Грачев.

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

