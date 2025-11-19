16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области появится Центр развития промышленной робототехники В Самарской области внедряется эффективная модель взаимодействия науки и агропроизводства Тольяттинский яхт-клуб "Химик" остается без участка Бывшее здание детского сада в Тольятти ушло с торгов за 19,3 млн рублей Самарский "Авиа-Профит" представил судно на воздушной подушке "Ветер"

Экономика и бизнес

В России стартовал просветительский проект "Безопасный ремонт"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито Услуги совместно с Лемана ПРО и сетью аптек "Столички" запустили первый в стране просветительский проект "Безопасный ремонт", направленный на продвижение культуры безопасного ремонта и снижение травматизма при проведении строительных работ. В рамках проекта разработана Памятка с базовыми правилами безопасности, одобренная экспертами Национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России и предназначенная как для обычных граждан, так и для профессиональных мастеров.

В памятке "Правила безопасного ремонта" впервые в одном месте собраны рекомендации и риски по всем потенциально травмоопасным категориям товаров. К запуску проекта было проведено совместное исследование, которое охватило более 2 тыс. покупателей товаров для ремонта и строительства и профессиональных мастеров. Его результаты показали, что и мастера-любители, и профессиональные специалисты потенциально сталкиваются с рисками получения травм при выполнении работ.

Наиболее уязвимыми точками, по мнению респондентов, являются ручные инструменты (63% покупателей и 48% профессиональных мастеров), электроинструменты (18% и 29% соответственно), а также неправильное использование лестниц и стремянок (32% и 28% соответственно). Наряду с этим у мастеров-любителей высока доля травм, связанных с крепежом и строительными материалами (41%), отделочными материалами (20%), садовой техникой и инструментами (25%), а также химическими веществами (11%).

Основные виды травм в результате строительных работ — порезы (68% у мастеров-профессионалов и 82% у любителей), ушибы (67% и 64% соответственно), ожоги (28% и 20%), а также растяжения и вывихи (22% и 12%). Хотя большинство травм оказываются легкими, они формируют постоянный фон риска. Почти четверть (23%) получивших те или иные травмы обращались за медицинской помощью. Несоблюдение правил безопасности приводит не только к травмам и потере работоспособности, но и к финансовым затратам: 62% опрошенных покупателей тратили до 5 тыс. рублей на медицинскую помощь и последующее лечение, еще 23% — до 20 тыс. рублей.

При этом лишь половина опрошенных покупателей полностью осведомлены о правилах безопасности. Среди профессиональных мастеров более половины опрошенных (51%) заявили, что всегда следуют требованиям безопасности, и еще 45% признались, что иногда могут пренебречь ими ради скорости выполнения работ. Несмотря на наличие инструкций к товарам, более половины покупателей (51%) указали, что информации о безопасной эксплуатации товаров в магазинах и онлайн-каналах явно недостаточно. Профессионалы сходятся во мнении, что безопасность должна становиться частью самого процесса. Почти половина опрошенных считает полезными отметки на упаковке о рисках и способах защиты, а 43% поддержали идею готовых комплектов средств индивидуальной защиты под каждый товар. Более трети специалистов хотели бы видеть короткие видеоинструкции или советы мастеров прямо в карточках товаров на площадках.

"Безопасность начинается с знаний. Даже опытные мастера иногда недооценивают риски, просто потому что привыкли работать "на автомате". Проекты вроде "Безопасного ремонта" помогают вернуть внимание к простым, но действительно важным правилам. Для нас это значимая инициатива, потому что безопасность напрямую связана с качеством работы и доверием клиентов. Чем выше уровень культуры безопасности среди мастеров, тем сильнее и профессиональнее становится рынок услуг в целом", — Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на "Авито Услугах".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30