На Сызранском НПЗ в преддверии Нового года исполнили желания детей

В АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") в седьмой раз прошла благотворительная акция "Елка Роснефти". Мероприятие традиционно проводится накануне Нового года.

Заблаговременно в здании заводоуправления установили новогоднюю елку с 38 открытками. В них дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, написали свои пожелания. Любой сотрудник предприятия мог выбрать открытку и взять на себя исполнение указанной просьбы.

Акция проводится в рамках волонтерской программы Сызранского НПЗ, а старт мероприятию был дан 5 декабря, в День волонтера.

Запросы детей оказались разными. Часть писем касалась спортивного инвентаря и экипировки — коньков, самокатов, велосипедов. Младшие дети просили игрушки и куклы. В письмах девочек постарше чаще встречались просьбы о косметике или праздничной одежде.

Среди адресных обращений — письмо Артема Спиридонова, который мечтал о наручных часах. Мальчик увлекается чтением на скорость, но собственных часов у него не было. Еще одно желание принадлежало Злате Косьяненко. Летом она впервые поедет в детский лагерь и попросила подарить ей удобный и красивый чемодан. Оба письма нашли своих исполнителей.

Некоторые пожелания потребовали дополнительного времени. Волонтерам предстояло найти книги из ограниченных тиражей и куклы из лимитированных коллекций. Все заявки выполнены точь-в-точь.

К выбору подарков волонтеры-нефтяники подошли очень ответственно. Связывались с родителями детей, уточняли возраст, рост и другие параметры. Отдельное внимание уделили письмам, в которых дети просили подарки для младших братьев и сестер, не умеющих писать. Эти обращения также не остались без внимания.

Подарки детям вручили в преддверии Нового года. Торжественное мероприятие заводчанам помогли организовать педагоги и воспитанники детской школы искусств имени А. Островского. Это учреждение дополнительного образования — давний социальный партнер предприятия. Вручение сопровождалось театрализованным представлением с участием Деда Мороза.

Благотворительная акция "Елка Роснефти" на Сызранском НПЗ проводится с 2019 года. За это время сотрудники предприятия исполнили желания 361 ребенка. Среди них — поездка в новогоднюю Казань, специализированное компьютерное кресло и снегокат для детей с особенностями здоровья, а также школьная мебель.

Сызранский НПЗ на постоянной основе участвует в благотворительных инициативах, направленных на поддержку подрастающего поколения. Помощь оказывается детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам специализированных учреждений и представителям социально уязвимых категорий населения. Сотрудники предприятия участвуют в благотворительных сборах ко Дню защиты детей и взаимодействуют с социальными и медицинскими учреждениями Сызрани.

В 2025 г. волонтерская акция "Елка Роснефти" прошла по всей России — везде, где работают дочерние общества компании.