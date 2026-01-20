Многодетным семьям Самарской области компенсируют расходы на образование детей

В Самарской области 1865 многодетных семей получили частичную компенсацию расходов на образование детей в прошлом году. В 2026 г. эта мера поддержки продолжает действовать. На днях министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области утвердило новый административный регламент ее предоставления. В текущем году из областного бюджета на эти цели планируется направить 216 млн рублей.

Мера социальной помощи многодетным - компенсация половины платы за обучение одного из детей, получающего высшее или среднее профессиональное образование, - была введена по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Она стала частью национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Наша цель - сделать многодетность нормой. Чтобы родители не сталкивались с дополнительными ограничениями, а, наоборот, получали новые возможности, - ранее отмечала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая. - В этом году продолжим реализацию действующих мер. И уже сейчас по поручению главы региона прорабатываются дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые планируется ввести".

Право на получение компенсации имеют семьи со статусом "многодетная" на момент обращения. Подать заявление может один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на ребенка до 23 лет, обучающегося очно в образовательных учреждениях Самарской области.

Размер компенсации составит не менее 50% от фактически оплаченной стоимости обучения за семестр или учебный год. Выплата осуществляется единовременно за счет средств областного бюджета.

Заявление можно подать на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе "Социальный портал" или лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.

"В плане организации достаточно удобно. Необходимые документы отправили онлайн. Нам позвонили и назначили удобное время, когда можно принести оригиналы. За один день мы этот вопрос решили. Средства поступили быстро", - рассказывает многодетная мама Марина Денкевиц.