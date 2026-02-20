В самарском филиале фонда "Защитники Отечества" обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО

Накануне Дня защитника Отечества в самарском филиале Государственного фонда "Защитники Отечества" состоялась встреча ветеранов специальной военной операции с представителями региональной власти. Ключевой темой открытого диалога стали новые меры поддержки семей и детей погибших героев, а также дополнительные механизмы помощи тем, кто вернулся с передовой.

В мероприятии приняли участие врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов, социальные координаторы и ветераны СВО. Открывая встречу, Вячеслав Романов подчеркнул безусловный приоритет нужд защитников.

"Мы должны быть уверены, что делаем все возможное для вас, для ваших семей и для тех, кто сейчас на передовой. Спрос на помощь Фонда огромен, и мы видим, что система работает. Но наша цель — сделать ее еще совершеннее. Сегодня мы ждем от вас предложений, как усилить эту работу", — обратился к собравшимся Вячеслав Романов.

Вячеслав Романов в ходе визита осмотрел обновленные возможности филиала, где особое внимание было уделено презентации адаптивной одежды и технических средств реабилитации. Мероприятие, организованное при содействии компании "ПРОП ГлавОрто Поволжье", где ветераны СВО выступили не просто зрителями, а главными экспертами.

На встрече был озвучено ряд предложений. Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросам поддержки подрастающего поколения. С инициативой выступила Анна Афанасьева, супруга погибшего участника спецоперации и социальный координатор филиала фонда. Она подчеркнула важность духовно-просветительской работы с детьми героев для стабилизации их психоэмоционального состояния и формирования патриотического сознания.

Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 г. — "Стартап Духа". Планируется, что он будет реализован на базе Покровского Александро-Чагринского женского монастыря в Красноармейском районе при поддержке Самарской Епархии.

"Как мать двоих детей погибшего участника спецоперации, считаю крайне важным создание условий, способствующих укреплению эмоционального состояния подрастающего поколения, формированию патриотического сознания и любви к родному краю. Благодаря сотрудничеству с Епархией мы ежегодно проводим более 50 мероприятий, и проект "Стартап Духа" станет кульминацией этой работы", — отметила Анна Афанасьева, обратившись к представителям власти с просьбой поддержать инициативу.

В ходе живого обсуждения ветераны и координаторы сформулировали ряд конкретных предложений к региональным министерствам. Среди них — содействие в организации паломнических поездок и экскурсий для детей, расширение грантовой поддержки патриотических проектов, а также помощь ветеранам в развитии собственного дела.

Свои инициативы, которые планируют реализовать при поддержке самарского филиала госфонда, представили и участники программы "Школа героев" (реализуется по решению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев") Сергей Алексеев, Владислав Яковлев, Андрей Растегаев, Александр Гущев.

Завершилась встреча в теплой, почти семейной атмосфере. Организаторы и гости мероприятия поздравили защитников с наступающим праздником — Днем защитника Отечества, пожелав героям здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в семьях и мирного будущего.