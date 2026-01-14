16+
Сотрудники КНПЗ поздравили пациентов детского онкоотделения

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новогодние каникулы для маленьких пациентов онкоотделения Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой прошли хоть и под наблюдением врачей, но всё равно с праздничным настроением.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В эти дни волонтёры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода привезли детям сладкие новогодние подарки. А чтобы праздник всё-таки состоялся, заводчанин Сергей Надолинский подготовил небольшое представление. В образе Снеговика он показал новогоднюю клоунаду, которую ребята смотрели из своих палат.

Такие визиты стали для заводчан доброй традицией. Даже в условиях стационарного лечения и строгого карантина в онкоотделении сотрудники КНПЗ находят возможность поддержать детей, пообщаться и устроить праздник.

