Сотрудники КНПЗ поздравили пациентов детского онкоотделения

Новогодние каникулы для маленьких пациентов онкоотделения Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой прошли хоть и под наблюдением врачей, но всё равно с праздничным настроением.
В эти дни волонтёры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода привезли детям сладкие новогодние подарки. А чтобы праздник всё-таки состоялся, заводчанин Сергей Надолинский подготовил небольшое представление. В образе Снеговика он показал новогоднюю клоунаду, которую ребята смотрели из своих палат.
Такие визиты стали для заводчан доброй традицией. Даже в условиях стационарного лечения и строгого карантина в онкоотделении сотрудники КНПЗ находят возможность поддержать детей, пообщаться и устроить праздник.
