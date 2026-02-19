Новокуйбышевский НПЗ передал книги воспитанникам школы-интерната ко Дню книгодарения

В новокуйбышевской школе-интернате имени И.Н.Егорова прошла благотворительная акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Давние партнеры учреждения - волонтеры Новокуйбышевского НПЗ - пополнили библиотеку учебного заведения новыми изданиями.

Акция проводится не первый год и стала частью системной работы предприятия с образовательной организацией. Как отмечают представители НПЗ, при выборе литературы учитываются интересы и возраст воспитанников. В этот раз ребятам передали сказки, книги о животных и путешествиях, произведения о киногероях, познавательные издания, раскраски и литературные головоломки.

"Мы давно сотрудничаем со школой-интернатом и видим, что дети здесь действительно любят читать. Во многом это заслуга педагогов, которые формируют устойчивый интерес к книге. Поэтому для нас важно поддерживать эту традицию качественной литературой", - отметила пресс-секретарь АО "НК НПЗ" Елена Шишкова.

В рамках встречи для воспитанников подготовили познавательную программу. Волонтеры предприятия рассказали об истории книгопечатания на Руси. Затем ребята приняли участие в литературной викторине: отгадывали героев известных произведений, вспоминали продолжения имен персонажей и предметы, связанные со сказочными сюжетами. Завершилось мероприятие мастер-классом по изготовлению книжных закладок.

Елена Попова, директор школы-интерната имени И.Е.Егорова, подчеркнула, что сотрудничество с предприятием носит долгосрочный характер:

"С нашими замечательными друзьями - работниками НК НПЗ - мы сотрудничаем уже много лет. Это не разовая акция, а системная работа. И регулярные визиты к нам волонтеров Новокуйбышевского НПЗ в День книгодарения стали уже доброй традицией. Очень важно, чтобы дети читали не только короткие посты в гаджетах, но и классическую, вечную, добрую детскую литературу. Каждый раз книги, которые привозят волонтеры, пробуждают и подстегивают интерес к чтению. Потому что это действительно очень качественные книги с прекрасными иллюстрациями, замечательным содержанием. Они всегда востребованы. Ребята с огромным удовольствием берут их в библиотеке. И меня радует, что благодаря в том числе взаимодействию с волонтерами "Роснефти" наши дети - одни из самых читающих в городе. Поскольку они целый день находятся в школе, у них есть время на чтение во второй половине дня. И книги, которые мы получаем в подарок от предприятия, - это большое подспорье в развитии очень полезного и важного в жизни любого человека навыка чтения".

По словам руководителя учреждения, акция книгодарения - лишь одно из направлений взаимодействия школы с предприятием. Весной запланирована ежегодная совместная посадка деревьев, часть саженцев для которой выращивают сами воспитанники. В течение года проводятся экологические мероприятия и события, посвященные культурным традициям народов России. Так, на Масленицу волонтеры НК НПЗ вновь пришли в школу, чтобы устроить познавательный праздник, познакомить ребят с народными традициями и угостить ребят блинами.

В конце прошлого года Новокуйбышевский НПЗ организовал для учащихся "елку желаний": классы получили коллективные подарки - от похода в кино до кулинарного мастер-класса.

В школе подчеркивают, что ключевое значение имеет не только материальная поддержка, но и личное участие волонтеров в жизни воспитанников. Очередная акция стала продолжением системной социальной работы предприятия.