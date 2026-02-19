16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новокуйбышевский НПЗ передал книги воспитанникам школы-интерната ко Дню книгодарения "Это большая сумма для нас": многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей День дарения книг сотрудники КНПЗ отметили вместе с воспитанниками самарского интерната Реготделение СФР проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям Самарской области

Соцподдержка Общество

Новокуйбышевский НПЗ передал книги воспитанникам школы-интерната ко Дню книгодарения

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В новокуйбышевской школе-интернате имени И.Н.Егорова прошла благотворительная акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Давние партнеры учреждения - волонтеры Новокуйбышевского НПЗ - пополнили библиотеку учебного заведения новыми изданиями.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Акция проводится не первый год и стала частью системной работы предприятия с образовательной организацией. Как отмечают представители НПЗ, при выборе литературы учитываются интересы и возраст воспитанников. В этот раз ребятам передали сказки, книги о животных и путешествиях, произведения о киногероях, познавательные издания, раскраски и литературные головоломки.

"Мы давно сотрудничаем со школой-интернатом и видим, что дети здесь действительно любят читать. Во многом это заслуга педагогов, которые формируют устойчивый интерес к книге. Поэтому для нас важно поддерживать эту традицию качественной литературой", - отметила пресс-секретарь АО "НК НПЗ" Елена Шишкова.

В рамках встречи для воспитанников подготовили познавательную программу. Волонтеры предприятия рассказали об истории книгопечатания на Руси. Затем ребята приняли участие в литературной викторине: отгадывали героев известных произведений, вспоминали продолжения имен персонажей и предметы,  связанные со сказочными сюжетами. Завершилось мероприятие мастер-классом по изготовлению книжных закладок.

Елена Попова, директор школы-интерната имени И.Е.Егорова, подчеркнула, что сотрудничество с предприятием носит долгосрочный характер:

"С нашими замечательными друзьями - работниками НК НПЗ - мы сотрудничаем уже много лет. Это не разовая акция, а системная работа. И регулярные визиты к нам волонтеров Новокуйбышевского НПЗ в День книгодарения стали уже доброй традицией. Очень важно, чтобы дети читали не только короткие посты в гаджетах, но и классическую, вечную, добрую детскую литературу. Каждый раз книги, которые привозят волонтеры, пробуждают и подстегивают интерес к чтению. Потому что это действительно очень качественные книги с прекрасными иллюстрациями, замечательным содержанием. Они всегда востребованы. Ребята с огромным удовольствием берут их в библиотеке. И меня радует, что благодаря в том числе взаимодействию с волонтерами "Роснефти" наши дети - одни из самых читающих в городе. Поскольку они целый день находятся в школе, у них есть время на чтение во второй половине дня. И книги, которые мы получаем в подарок от предприятия, - это большое подспорье в развитии очень полезного и важного в жизни любого человека навыка чтения".

По словам руководителя учреждения, акция книгодарения - лишь одно из направлений взаимодействия школы с предприятием. Весной запланирована ежегодная совместная посадка деревьев, часть саженцев для которой выращивают сами воспитанники. В течение года проводятся экологические мероприятия и события, посвященные культурным традициям народов России. Так, на Масленицу волонтеры НК НПЗ вновь пришли в школу, чтобы устроить познавательный праздник, познакомить ребят с народными традициями и угостить ребят блинами.

В конце прошлого года Новокуйбышевский НПЗ организовал для учащихся "елку желаний": классы получили коллективные подарки - от похода в кино до кулинарного мастер-класса.

В школе подчеркивают, что ключевое значение имеет не только материальная поддержка, но и личное участие волонтеров в жизни воспитанников. Очередная акция стала продолжением системной социальной работы предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1