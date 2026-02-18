16+
Соцподдержка Общество

В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области продолжается реализация дополнительной меры поддержки для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей, — единовременная социальная выплата на приобретение нового транспортного средства в размере до 3 миллионов рублей.

Фото: 450media.ru

С 2024 года такой вид социальной помощи получили 29 семей региона, причем три из них — уже в 2026 году.

Инициатива реализуется в рамках регионального комплекса мер социальной поддержки семей с детьми. Сейчас действует 42 меры поддержки. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Так, губернатор Вячеслав Федорищев дал старт Десятилетию многодетной семьи, которое продлится до 2035 года.

"Это очень важное для нас решение, оно идет в развитие тех поручений, которые давали президент и правительство РФ по поддержке многодетных семей. Нам важно усиливать каркас социальной поддержки наших жителей", — сказал ранее глава региона.

Одними из получателей выплаты стала семья Трофимовых из Новокуйбышевска. Андрей и Екатерина воспитывают 12 детей, включая троих опекаемых племянников. Это активная и дружная семья, известная в городе своим участием в общественной и волонтерской деятельности. Дети успешно учатся, занимаются творчеством и спортом.

Долгое время семья мечтала о вместительном автомобиле, который позволил бы комфортно возить детей на учебу, кружки, а также совершать совместные путешествия по региону и стране. Благодаря социальной выплате Трофимовы приобрели семиместный кроссовер.

"Искренне благодарим руководство региона за предоставленную единовременную выплату, на которую наша семья смогла приобрести вместительный, безопасный и такой необходимый автомобиль. Конечно, такая поддержка существенно улучшит нашу мобильность и качество жизни, — говорит Екатерина Трофимова. — Спасибо за большое внимание к нуждам многодетных семей и реальную помощь! Для нашей большой семьи это не просто транспорт — это новые возможности для поездок, учебы и отдыха".

В планах региона на 2026 год — помочь приобрести автомобиль десяти многодетным семьям, воспитывающим семь и более несовершеннолетних детей. Это позволит продолжить системную работу по улучшению качества жизни семей с детьми и созданию комфортных условий для воспитания подрастающего поколения.

Забота о благополучии многодетных семей остается одним из ключевых направлений социальной политики Самарской области. Меры поддержки реализуются в том числе в рамках национального проекта "Семья", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

