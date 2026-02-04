16+
Общество

Сбер: история возвращений домой благодаря союзу банка и поисковиков

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В соцсетях Сбера вышел пост с историями о том, как банковские служащие помогли девяти потерявшимся людям вернуться домой. Редакция Волга Ньюс обратилась в Самарское отделение Сбербанка, чтобы выяснить подробности: почему растерянные люди идут именно в Сбер, как сотрудники действуют вместе с волонтерами "Лиза Алерт" и что можно сделать, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Для человека, внезапно потерявшего ориентацию в пространстве (из-за возраста, болезни или стресса), мир в одно мгновение становится чужим и опасным. Человек может забыть свое имя, адрес и цель своего пути. В такой момент место, куда он зашел, часто становится точкой спасения. И нередко этой точкой оказывается отделение банка.

Почему именно банк? Для многих людей, особенно старшего поколения, визит в отделение - привычный, почти ритуальный маршрут. Это знакомое и кажущееся безопасным место, куда они ходят десятилетиями. Растерявшись, люди часто интуитивно "тянутся" к знакомой вывеске. Особенно это касается людей с когнитивными нарушениями, например, с болезнью Альцгеймера, которые могут стремиться к местам своей прошлой жизни.

Сознавая эту социальную ответственность, Самарское отделение Сбера активно сотрудничает с "Центром поиска пропавших людей" и волонтерами добровольного поискового отряда "Лиза Алерт". Специалисты учат, как по едва заметным признакам распознать дезориентированного человека, как деликатно и безопасно начать диалог, чтобы не испугать, а помочь.

Активно помогает сотрудникам Сбера региональный представитель ДПСО "Лиза Алерт" в Самарской области, руководитель направления "Профилактика пропаж" Юлия Рябова. Она дает несколько советов семьям, где есть пожилые родственники или люди с когнитивными нарушениями:

  • Актуальные фотографии. Их нужно делать регулярно. В случае исчезновения свежее фото - самый важный инструмент для поиска.
  • Память о прошлом. Запишите все адреса, где человек жил раньше, места его работы, дачи. Люди с нарушениями памяти часто стремятся именно туда, "на завод" или "домой", который уже давно не их.
  • Безопасные метки. Записки или бирки на одежде с именем и контактами близких - хорошая идея. При этом указывать домашний адрес категорически не рекомендуется. У человека могут быть с собой ключи, и эта информация в чужих руках может быть опасна.
  • Внимание и контроль. Старайтесь чаще навещать, следить, чтобы человек не уходил без сопровождения. Договоритесь с соседями, чтобы они сообщали вам, если увидят вашего родственника одного на улице.

Кроме работы с волонтерами, банковские работники регулярно проходят внутреннее обучение. Эти программы детально разбирают действия в нестандартных ситуациях - от оказания первой помощи до общения с людьми в состоянии растерянности. Так формируется готовность действовать быстро и грамотно в самых нестандартных ситуациях.

Благодаря сотрудничеству Сбера с "Центром поиска пропавших людей" и ДПСО "Лиза Алерт" только за прошлый год удалось помочь вернуться домой девяти потерявшимся людям.

Так, 10 января в отделение на Ново-Вокзальной в Самаре прохожие привели пожилую женщину, которая шла в мороз без куртки и нарушала правила дорожного движения. Заместитель руководителя офиса Евгения Харитонова действовала по четкому плану: немедленный вызов "скорой помощи" и полиции, параллельная связь с координаторами "Лиза Алерт". Пока медики осматривали женщину, волонтеры совместно с "Центром поиска пропавших людей" оповещали родных. Все шаги были отработаны до автоматизма.

В другом офисе Сбера заметили, что общительный пожилой мужчина, оживленно рассказывавший о работе на заводе, на самом деле дезориентирован. Применив навыки деликатного общения, сотрудники выяснили ключевые данные, оперативно связались с поисковиками и обеспечили гостю комфорт и безопасность до приезда родственников.

