Общество

В Самаре скончался краевед, эколог и этнограф Юрий Рощевский

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Коллектив Самарского областного отделения Русского географического общества (РГО) сообщил о безвременной кончине Юрия Рощевского, выдающегося краеведа, эколога, этнографа, кандидата биологических наук, научного сотрудника Института экологии Волжского бассейна РАН.

фото: Самарское отделение Российского географического общества

Сообщается, что Юрий Рощевский долгое время боролся с болезнью.

"Юрий Константинович был человеком энциклопедических знаний и неиссякаемой энергии, вся жизнь которого стала служением науке и родному краю. Его многолетний, самоотверженный труд был посвящен изучению и сохранению уникальной природы Самарской Луки, у истоков создания которого он стоял лично, и вклад в становление которого невозможно переоценить", - сообщили в РГО.

Ученый с большой буквы и блестящий просветитель, он щедро делился своими открытиями через научные труды, увлекательные лекции, фотографии и публикации. Его работы по изучению экосистем Волжского бассейна, традиционной культуры народов Поволжья и исторического наследия региона стали фундаментом для новых поколений исследователей.

"Мы скорбим вместе с родными, близкими, друзьями и всеми, кому посчастливилось знать этого мудрого, доброго и увлеченного человека. Светлая память о Юрии Константиновиче Рощевском — настоящем рыцаре науки и хранителе земли Самарской — навсегда останется в наших сердцах", - выразили соболезнования в Самарском областном отделении РГО.

