В Самаре скончался краевед, эколог и этнограф Юрий Рощевский

Коллектив Самарского областного отделения Русского географического общества (РГО) сообщил о безвременной кончине Юрия Рощевского, выдающегося краеведа, эколога, этнографа, кандидата биологических наук, научного сотрудника Института экологии Волжского бассейна РАН.
Сообщается, что Юрий Рощевский долгое время боролся с болезнью.
"Юрий Константинович был человеком энциклопедических знаний и неиссякаемой энергии, вся жизнь которого стала служением науке и родному краю. Его многолетний, самоотверженный труд был посвящен изучению и сохранению уникальной природы Самарской Луки, у истоков создания которого он стоял лично, и вклад в становление которого невозможно переоценить", - сообщили в РГО.
Ученый с большой буквы и блестящий просветитель, он щедро делился своими открытиями через научные труды, увлекательные лекции, фотографии и публикации. Его работы по изучению экосистем Волжского бассейна, традиционной культуры народов Поволжья и исторического наследия региона стали фундаментом для новых поколений исследователей.
"Мы скорбим вместе с родными, близкими, друзьями и всеми, кому посчастливилось знать этого мудрого, доброго и увлеченного человека. Светлая память о Юрии Константиновиче Рощевском — настоящем рыцаре науки и хранителе земли Самарской — навсегда останется в наших сердцах", - выразили соболезнования в Самарском областном отделении РГО.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.