В Самарской области почти на два года ограничили движение по мосту через Сок

С понедельника, 2 февраля, в Самарской области ограничено движение по мосту через реку Сок. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".

Так, на участке 1029 км трассы М-5:

— ограничили движение грузового транспорта, максимальной массой в потоке 25 тонн, осевая 9 тонн. Для остального транспорта устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч;

— грузовой транспорт общей массой от 25 до 36 тонн может проезжать в одиночном порядке по оси сооружения со скоростью не более 10 км/ч;

— грузовой транспорт в одиночном порядке общей массой свыше 36 тонн (осевая — 9 тонн) должен быть направлен по другим дорогам федерального и общего пользования.

Эти правила будут действовать до 31 декабря 2027 года. Причина ограничения — состояние конструктивных элементов моста.