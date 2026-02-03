С 2026 года самозанятые Самары добровольно могут вступить в систему социального страхования для получения выплат по больничным

В январе 2026 года стартовал трехлетний эксперимент, согласно которому самозанятые граждане смогут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности и воспользоваться правом на оплачиваемый больничный.

Прежде такая возможность была доступна только для тех, кто работал по трудовым или гражданско-правовым договорам, а также для индивидуальных предпринимателей, если они делали добровольные взносы на социальное страхование.

Для регистрации в данной программе самозанятому требуется подать заявление. Сделать это можно лично в любой удобной клиентской службе Отделения СФР по Самарской области, через мобильное приложение "Мой налог", а также через портал Госуслуг. При этом зарегистрироваться необходимо до 30 сентября 2027 года.

Чтобы получить право на пособие по временной нетрудоспособности, при регистрации необходимо выбрать сумму страховых взносов, исходя из которой самозанятый будет получать больничные выплаты: 35 000 или 50 000 рублей. Чем больше сумма, тем выше размер выплаты при наступлении болезни.

Поскольку тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 000 или 50 000 рублей). Взносы можно уплачивать раз в месяц или сразу за весь год. При единовременной уплате за 12 месяцев общая сумма составит 16 128 или 23 040 рублей.

Получить выплаты по больничному листу самозанятый сможет после шести месяцев уплаты страховых взносов без перерывов или же по прошествии шести месяцев после внесения годового взноса.

В случае наступления страхового случая Отделение СФР по Самарской области оповестит самозанятого о его праве на пособие по временной нетрудоспособности. Уведомление поступит через мобильное приложение "Мой налог" или портал Госуслуг.

Размер выплаты по больничному листу будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов.

Важно отметить, что проводимый эксперимент распространяется только на выплаты в случае заболевания или травмы и декретных выплат не касается.