В Самарской области ограничили движение еще на одном участке трассы М-5

В понедельник, 2 февраля, с 10:30 в Самарской области временно ограничили движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 1145 — км 1194 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжуправтодора.
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим. Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.
Напомним, ранее были введены ограничения движения для маршруток и грузовиков на участке км 98 — км 129 М-5.
