В Самарской области ограничили движение еще на одном участке трассы М-5

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 февраля, с 10:30 в Самарской области временно ограничили движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 1145 — км 1194 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжуправтодора.