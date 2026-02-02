16+
Партпроект "Выбор сильных" запускает конкурс для журналистов и блогеров

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Федеральный партийный проект "Единой России" запускает профессиональный конкурс для всех, кто рассказывает в своих репортажах о силе духа и российских спортсменах.

Журналистам, фотографам, видеооператорам и блогерам партпроект "Выбор сильных" предлагает рассказать о развитии единоборств, патриотическом воспитании и героях самарского спорта. Главный приз — 50 тыс. рублей.

В оргкомитете конкурса рассказали, что выявление и поддержка талантливых авторов, которые способствуют популяризации дзюдо, самбо и борьбы в регионе, а также продвигают ценности силы, чести и патриотизма — главная цель этого творческого состязания.

К участию приглашаются журналисты печатных и электронных СМИ, теле- и радиожурналисты, блогеры и авторы в социальных сетях, фотографы и видеооператоры.

Работы могут и должны освещать темы развития борьбы, самбо, дзюдо в Самарской области, показывать тренировочный процесс спортсменов и работу тренеров, рассказывать о подготовке и проведении соревнований. Красной нитью должна пройти тема патриотизма и патриотического воспитания в спорте. Кроме того,  особое внимание конкурсантам предлагают уделить мероприятиям международного турнира "Новая высота" памяти Игоря Найвальта, который пройдет в июне 2026 г. в Самаре.

Одним из условий участия является то, что материалы должны быть опубликованы в СМИ, соцсетях или на видеохостингах с обязательным использованием хэштегов: #ВыборСильных #НоваяВысота2026

Работы принимают с 1 февраля по 22 мая.

Как принять участие:

1. создать материал на одну из тем конкурса;
2. опубликовать его с хэштегами #ВыборСильных и #НоваяВысота2026;

3. отправить заявку с ссылкой на работу на почту novaya_visota_samara@mail.ru. с пометкой "Конкурс Выбор сильных".

Подведение итогов и награждение победителей творческого конкурса пройдет 6 июня на финале турнира "Новая высота" во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого.

В жюри войдут представители общественного совета проекта "Выбор сильных", медиасообщества Самарской области и организаторы турнира "Новая высота".

Координатор проекта Александр Живайкин отмечает: "Этот конкурс — возможность для журналистов и блогеров стать частью большого спортивного движения. Ваши материалы помогут показать, как единоборства воспитывают характер, силу духа и настоящих патриотов. Лучшие работы увидят тысячи зрителей".

Организаторы конкурса: общественный совет проекта "Выбор сильных" при поддержке Самарских федераций спортивной борьбы, самбо и дзюдо, а также ГТРК "Самара".

