16+
Партии Власть и политика

"Единая Россия" провела первый окружной форум "Есть результат!" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На мероприятии представили инициативы в новую народную программу партии.

Фото: пресс-служба "Единой России"

В Екатеринбурге прошел первый отчетно-программный форум "Есть результат!", объединивший представителей "Единой России", правительства РФ и делегатов со всего УрФО. На мероприятии был представлен отчет о выполнении народной программы партии в сфере развития промышленности. Также участники начали формировать стратегию технологического суверенитета страны, которая будет реализована в ближайшие пять лет. Председатель ЕР Дмитрий Медведев объявил о старте сбора предложений для новой редакции народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму этой осенью.

"Задача новой народной программы "Единой России" — действовать непосредственно в интересах всего государства, всех граждан нашей огромной страны. Ну, а самый ценный капитал, который есть у любой политической силы, у Единой России, это доверие людей. Вот наша сегодняшняя задача — заслужить и оправдать это доверие", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он добавил, что партия стояла у истоков принятия основных законопроектов, касающихся развития промышленности. По ее инициативе приняты уже десятки соответствующих законов. В отрасль государство инвестировало более 300 млрд рублей.

В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров отметил тесную координацию ЕР и правительства в вопросах модернизации ОПК. На сегодняшний день благодаря системной поддержке доля современного отечественного оружия в ВС РФ превышает 70%.

На площадке форума были организованы шесть круглых столов, где участники выработали конкретные предложения по ряду значимых направлений: от кадровых вопросов, включая обучение и трудоустройство участников СВО, до продвижения отечественных брендов и вовлечения молодежных лидеров в развитие промышленности. Так, член Высшего совета партии, Герой России Рустам Сайфуллин обозначил, что главная задача государства — воспитание будущего страны.

"Мы передаем молодежи как жизненный, так и боевой опыт. Почему мы находимся там, в зоне проведения специальной военной операции? Потому что мы за те ценности, которые передали нам деды и прадеды, которые они отстаивали в 1940-х годах. Наша задача — передать их уже нашим детям и внукам, чем мы и успешно занимаемся", — отметил он.

Инициативы участников форума поддержал Денис Мантуров. По его словам, вырабатывать интерес к специальности нужно со школьной скамьи. Например, благодаря программе "Промышленный туризм" познакомиться с работой предприятий могут не только взрослые, но и дети. 

Добавим, все выработанные на форуме инициативы найдут отражение в новой народной программе. Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, укрепляя производства, внедряя инновации и оказывая поддержку отечественным производителям, партия формирует прочный фундамент для развития страны.

