"Единая Россия" провела первый окружной форум "Есть результат!" в Екатеринбурге

На мероприятии представили инициативы в новую народную программу партии.
В Екатеринбурге прошел первый отчетно-программный форум "Есть результат!", объединивший представителей "Единой России", правительства РФ и делегатов со всего УрФО. На мероприятии был представлен отчет о выполнении народной программы партии в сфере развития промышленности. Также участники начали формировать стратегию технологического суверенитета страны, которая будет реализована в ближайшие пять лет. Председатель ЕР Дмитрий Медведев объявил о старте сбора предложений для новой редакции народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму этой осенью.
"Задача новой народной программы "Единой России" — действовать непосредственно в интересах всего государства, всех граждан нашей огромной страны. Ну, а самый ценный капитал, который есть у любой политической силы, у Единой России, это доверие людей. Вот наша сегодняшняя задача — заслужить и оправдать это доверие", — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Он добавил, что партия стояла у истоков принятия основных законопроектов, касающихся развития промышленности. По ее инициативе приняты уже десятки соответствующих законов. В отрасль государство инвестировало более 300 млрд рублей.
В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров отметил тесную координацию ЕР и правительства в вопросах модернизации ОПК. На сегодняшний день благодаря системной поддержке доля современного отечественного оружия в ВС РФ превышает 70%.
На площадке форума были организованы шесть круглых столов, где участники выработали конкретные предложения по ряду значимых направлений: от кадровых вопросов, включая обучение и трудоустройство участников СВО, до продвижения отечественных брендов и вовлечения молодежных лидеров в развитие промышленности. Так, член Высшего совета партии, Герой России Рустам Сайфуллин обозначил, что главная задача государства — воспитание будущего страны.
"Мы передаем молодежи как жизненный, так и боевой опыт. Почему мы находимся там, в зоне проведения специальной военной операции? Потому что мы за те ценности, которые передали нам деды и прадеды, которые они отстаивали в 1940-х годах. Наша задача — передать их уже нашим детям и внукам, чем мы и успешно занимаемся", — отметил он.
Инициативы участников форума поддержал Денис Мантуров. По его словам, вырабатывать интерес к специальности нужно со школьной скамьи. Например, благодаря программе "Промышленный туризм" познакомиться с работой предприятий могут не только взрослые, но и дети.
Добавим, все выработанные на форуме инициативы найдут отражение в новой народной программе. Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, укрепляя производства, внедряя инновации и оказывая поддержку отечественным производителям, партия формирует прочный фундамент для развития страны.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!