Выполнение народной программы "Единой России" обеспечило местами в школах 1,1 миллиона учеников по всей стране

С созданием современных учебных пространств, отвечающих всем требованиям безопасности, партия защищает права детей на образование.

При поддержке "Единой России" в регионах построено 1714 школ, из них 80 — в 2025 году. Новые объекты возводят по единым современным стандартам как с точки зрения комфорта, так и безопасности, соблюдения санитарных и противопожарных норм, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения по ремонту и строительству учреждений образования.

Капитально отремонтировано более 6,5 тысяч школ по всей стране. Почти 1600 объектов сдали в прошлом году. Большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположена в сельской местности и малых городах.

При этом остаются и несданные вовремя объекты или те, где переносились сроки ввода в эксплуатацию. Всего таких школ — 78.

"С учетом планов на текущий год нужны срочные меры, чтобы объекты были готовы к работе в установленные сроки. Уверен, что совместными усилиями мы подготовим школы к учебному процессу", — заявил Владимир Якушев.

По инициативе "Единой России" дополнительное финансирование на капремонт школ получат 39 регионов. Средства на эти цели в размере двух миллиардов рублей заложены в федеральном бюджете на 2026 год. При распределении финансов учтут достижение плановых результатов и отсутствие переносов сроков на следующий год, пояснил Владимир Якушев.

"Особое внимание уделено территориям, пострадавшим от боевых действий. Таким образом, в первую очередь поддержку получили регионы, которые выполняют взятые на себя обязательства. Это принцип нашей партийной работы: обещали — сделали", — подчеркнул он.

Что касается детских садов, то с 2019 по 2025 годы введено в эксплуатацию почти 1,7 тысяч объектов, которые могут посещать более 248 тысяч детей.

"В прошлом году построено 5 объектов на 1,2 тысячи мест. Острота проблемы с очередностью снижена", — сказал секретарь Генсовета.

С 2025 года капитально отремонтировано 267 детских садов, из них 134 — с участием федерального бюджета. При этом по данному направлению тоже есть некоторое отставание: на 2026 год перенесены сроки реализации 9 объектов в 8 регионах.

Владимир Якушев акцентировал, что в новой народной программе "Единая Россия" особое внимание уделит шаговой доступности объектов детсадов и будет заботиться о выполнении этого запроса жителей.

В свою очередь член Генсовета "Единой России", министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в полном объеме завершили строительство плановых объектов республики Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Кабардино-Балкария, Чувашия; Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Пермский и Приморский края; Архангельская, Брянская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская и Томская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Среди досрочно сдавших школы министр отметил Татарстан, Новосибирскую область, Якутию и Дагестан.

"Кроме того, 16 регионов ввели 21 школу из задолженности прошлых лет", — сообщил Сергей Кравцов.

При этом по-прежнему остаются 11 долгостроев в 8 регионах.

В части строительства детских садов все плановые годовые результаты также достигнуты в полном объеме.

По итогам 2025 года 50 регионов полностью выполнили свои обязательства по капремонту без переносов. Среди лидеров: Курганская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Алтайский край, Вологодская область, Республика Саха (Якутия), Белгородская область, Тульская область и город Севастополь.

Сергей Кравцов напомнил, что по итогам 2026 года регионы должны по плану сдать 70 вновь построенных школ, 3 детских сада, капитально отремонтировать 1 109 школ, свыше 350 детсадов и 270 колледжей.

Координатор партпроекта "Новая школа", замруководителя фракции партии в Госдуме Алена Аршинова рассказала, что при поддержке "Единой России" в регионах открыто 30 тысяч Парт Героя. Среди регионов-лидеров: Краснодарский край, Республика Дагестан, Самарская область, Ставропольский край, Челябинская область, Донецкая Народная Республика.

В рамках проекта "Лица Героев" создаются муралы с портретами Героев. Среди регионов-лидеров: Алтайский край, Чеченская Республика, Карелия, Марий Эл, Мордовия, ЛНР, ХМАО, Московская, Мурманская, Тульская, Ульяновская, Смоленская и Пензенская области.

Ключевой датой для новых открытий Парт Героя и муралов "Лица Героев" станет 23 февраля — День защитников Отечества.

В этот же день стартует новый сезон масштабной народной акции — "Рисуем Победу".

"Ежегодно количество участников растет. В прошлом году 1,5 миллиона человек поддержали акцию. Поэтому прошу регионы провести масштабную кампанию, чтобы и в этом году как можно больше участников к ней подключились", — сказала Алена Аршинова.

О ходе реализации программы капремонта и строительства новых школ и детских садов рассказали представители Курганской и Брянской областей, Алтайского и Ставропольского краев, Луганской Народной Республики, Севастополя.

В заключение Владимир Якушев подчеркнул — при отчете по народной программе "Единой России" депутатам предстоит рассказать обо всех объектах, которые были при ее реализации построены.

"Мы создаем серьезные учебные пространства, за которые не стыдно, которые отвечают современным требованиям и позволяют нашим ребятам достаточно развиваться по всем направлениям", — заключил он.