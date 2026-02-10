Андрей Исаев: При поддержке "Единой России" трудоустроены 580 тысяч человек

Среди них — почти 7 тысяч участников СВО и 17 тысяч людей с инвалидностью, сообщил координатор партпроекта "Моя карьера с Единой Россией", замруководителя фракции партии в Госдуме.

Всего в мероприятиях партпроекта "Моя карьера с Единой Россией" приняли участие 1,6 млн человек, сообщил Андрей Исаев на селекторном совещании по итогам реализации партпроекта. В нем приняли участие сенаторы, представители профильных министерств, предприниматели, регионы.

"За период 2023–2025 годов состоялось 190 тысяч мероприятий, они охватили более пяти миллионов человек. В общей сложности содействие в трудоустройстве получили 1,3 миллиона человек", — рассказал координатор партпроекта.

В числе регионов-лидеров по количеству мероприятий в 2025 году: Республика Башкортостан (почти 14 тысяч), Пермский край (более 8 тысяч) и Москва (почти 7 тысяч).

"Речь идет о ярмарках вакансий, которые мы проводим совместно со службой по труду и занятости, где работодатели могут пообщаться с потенциальными соискателями. Это и профтуры для школьников и студентов на предприятия, чтобы более подробно познакомиться с их работой, с возможностью трудоустройства. И выезды специалистов в центры реабилитации участников СВО для помощи в социальной адаптации и поиске работы при возращении к мирной жизни. Военнослужащим помогают составлять резюме, регистрироваться на портале "Работа России", получать консультации по профориентации и переобучению", — пояснил Андрей Исаев.

Лидерами по количеству трудоустроенных стали Москва (61 тысяча человек), Санкт-Петербург (40 тысяч) и Тюменская область (почти 31 тысяча человек).

"На базе исполкомов "Единой России" и приемных Председателя партии Дмитрия Медведева созданы карьерные центры. Ряд наших консультантов прошел обучение по линии Федеральной службы по труду и занятости. Они помогают посетителям зарегистрироваться на портале "Работа России" и получить доступ к услугам центров занятости в целом. Мы активно занимаемся подбором работодателей и рекомендуем им соискателей, которые обращаются к нам, в том числе в приемные партии", — сказал депутат.

Партпроекты "Моя карьера с Единой Россией" и "Российское село" активно работают по трудоустройству, в первую очередь, ветеранов СВО на предприятиях агропромышленного комплекса, подбирают вакансии, позволяющие обеспечить достойный уровень оплаты труда.

В 2025 году лидерами по количеству трудоустроенных бойцов стали: Ямало-Ненецкий автономный округ (402 человека), Ростовская область (349) и Новосибирская область (304).

В числе приоритетов также — поддержка членов семей участников СВО.

"В частности, запущены проекты, которые помогают женам малых предпринимателей, ушедших на специальную военную операцию, овладеть необходимыми технологиями и специальностями, чтобы продолжить дело мужа, пока он защищает Родину на фронте. Также мы содействуем трудоустройству жен участников СВО, которые ранее были домохозяйками и решили выйти на работу в связи с тем, что муж находится на фронте или попал в госпиталь и нуждается в медицинской помощи", — пояснил он.

С "Молодой Гвардией" партпроект реализует профориентационные программы для молодежи, включая профтуры, консультации и формат наставничества. За каждым обратившимся закрепляются наставники: работодатели, бизнесмены, депутаты, помогающие определиться с карьерным направлением.

Андрей Исаев отметил, что создание условий для занятости людей с ограниченными возможностями здоровья является одной из ключевых задач нацпроекта "Кадры".

"Наша партия активно взаимодействует с профильными сообществами, их представители входят в руководящие органы и фракции различных уровней. Вместе с тем это важная задача и для рынка труда, который сегодня испытывает кадровый дефицит и потребность в специалистах", — заметил он.

Лидерами по трудоустройству людей с инвалидностью стали: Санкт-Петербург (2434 человека), Тюменская область (1443), Республика Крым и Новосибирская область (более тысячи человек — в каждом регионе).

Депутат напомнил, что в 2025 г. были проработаны вопросы занятости несовершеннолетних выпускников колледжей на вредных производствах через получение смежных специальностей и практико-ориентированную подготовку, а также ускорено принятие 17 стандартов господдержки занятости.

В свою очередь замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что по итогам 2025 года уровень безработицы в стране существенно снизился — до 2,2%.

"Это исторически самые низкие показатели (безработицы — прим. ред.) за историю наблюдений. В то же время мы наблюдаем очень высокое количество вовлеченных на рынок труда — 74,4 млн человек. Это на 200 тыс. больше, чем в 2024 году. И один из ключевых показателей — снижение количества зарегистрированных безработных: в 2025 г. среднемесячно на учете состояли порядка 350 тысяч человек, тогда как в 2024 г. было 420 тысяч. Это, в том числе, — результаты той системной работы, которая проводится и в рамках проекта "Моя карьера с Единой Россией", — сказал он.

Член Генсовета "Единой России", сопредседатель "Женского движения Единой России", сенатор Дарья Лантратова сообщила, что "Женское движение Единой России" и партпроект "Моя карьера с Единой Россией" в сотрудничестве с факультетом психологии МГУ запускают обучающие вебинары для работодателей. Их проведут для специалистов Центров занятости и кадровых консультантов, для представителей организаций, готовых брать участников СВО на работу, а также для наставников, которые помогут бойцам адаптироваться на новом рабочем месте. Также туда войдут модули, касающиеся правовой помощи и других мер поддержки ветеранов СВО, которыми должны владеть работодатели.

"Сегодня государство старается создавать такие условия, чтобы вся линейка по адаптации работала эффективно и гибко, подстраиваясь под запросы бойцов. Но система должна быть еще и бесшовной: важно не "потерять" человека в период после возвращения, отследить его дальнейшую судьбу, помочь адаптироваться. От среды, куда попадает боец, многое зависит. Поэтому готовить к возвращению ребят необходимо не только их семьи, но и общество. Это службы, с которыми бойцы будут сталкиваться: от кассиров в магазине до стюардесс, а также Центры занятости, работодатели и рабочие коллективы предприятий и организаций", — отметила она.

По ее словам, самый высокий процент текучести кадров среди ветеранов СВО — в первые три месяца. Это происходит по ряду причин: психологический барьер, перерыв в стаже, сложности внутри коллектива.

"Поэтому важно создать условия, чтобы человек мог не просто трудоустроиться, но и закрепиться на новом рабочем месте. Высокий запрос мы фиксируем и от работодателей, нуждающихся в дополнительных компетенциях по взаимодействию с бойцами. Ветераны СВО — соискатели особой категории, есть особенности в проведении собеседования. Наши вебинары также помогут повысить психологическую культуру коллектива, чтобы он мог продолжить гармонично работать с приходом нового специалиста", — отметила Дарья Лантратова.

Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что вернувшиеся к работе участники СВО чаще всего обращаются к работодателям с вопросами о дополнительном образовании, положенных выплатах и мерах поддержки. При этом даже крупные компании не всегда готовы дать им необходимые разъяснения.

По ее словам, в средних и крупных организациях может быть востребована консультационная помощь депутатов и "Единой России", например, в формате единого дня приема для участников СВО и их семей прямо на предприятиях.

"Если эта потребность существует, и она поможет адаптации бойцов на рабочем месте, которые уже вернулись, я уверена, в рамках партийной работы мы сможем это реализовать и оказать конкретную помощь нашим работодателям, которые готовы брать большое количество участников СВО на работу или где они уже работают", — считает парламентарий.

Ранее координатор партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией" в регионе, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова сообщала, что приоритетными для региона являются два основных направления работы: содействие занятости возвратившимся ветеранам специальной военной операции и профориентация школьников, а также уделяется внимание и появлению рисков нетрудоустройства у студентов ссузов и вузов.

Героям, возвращающимся к мирной жизни, оказывают помощь в адаптации, обучении, подборе работы, открытии своего дела. При центрах занятости населения действуют клубы "Работа для СВОих", для участников СВО и членов их семей проводятся специализированные ярмарки вакансий.

"Результат совместной работы — высокий уровень занятости (более 81%) участников СВО. По данному показателю Самарская область вошла в топ-5 регионов РФ, — отметила Ольга Фурсова. — Важную роль также играет реализация кадровой программы для участников специальной военной операции "Школа героев", которая была запущена в прошлом году по инициативе губернатора Самарской области, секретаря реготделения партии "Единая Россия" Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы "Время героев".

Напомним, что проект "Моя карьера с Единой Россией" — часть большого направления народной программы партии, посвященного трудоустройству. В рамках проекта проходят ярмарки вакансий, профориентационные туры, карьерные мастерские, курсы повышение квалификации, экскурсии для молодежи по предприятиям самых разных отраслей.