В Алексеевском районе после ДТП госпитализировали женщину с 5-месячным ребенком

В понедельник, 9 февраля, в 8:30 на 7,4 км трассы "Самара-Оренбург-Алексеевка" в Алексеевском районе в ДТП пострадали женщина с младенцем, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.