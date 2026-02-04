Водитель фуры "собрал" пять легковушек на трассе под Самарой

Во вторник, 3 февраля, в Кинельском районе Самарской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:15 34-летний водитель фуры DAF на 16,1 км трассы Самара - Волгоград во время метели столкнулся с Audi, Mazda, УАЗ Patriot, ВАЗ-21150 и Volkswagen Polo.

В аварии пострадал водитель Volkswagen, но госпитализация ему не потребовалась.