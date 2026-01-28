В Самаре при ДТП пострадал водитель "Жигулей"

Во вторник, 27 января, в Самарском районе областного центра столкнулись Honda и "Жигули", пострадал водитель отечественного автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в 12:00 45-летний водитель Honda Stepwgn, поворачивая на ул. Самарскую, в районе дома № 75 по ул. Ленинградская, нарушил ПДД и столкнулся с ВАЗ-21074 под управлением 21-летнего мужчины. В итоге пострадал водитель вазовской легковушки, его госпитализировали.