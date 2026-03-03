Под Тольятти на М-5 столкнулись три грузовика

Во вторник, 2 марта, на трассе М-5 в Ставропольском районе столкнулись три грузовика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель фуры Mercedes-Benz, ехавший в сторону Тольятти, на подъезде к селу Валы допустил столкновение грузовиком Volvo, двигавшимся впереди в попутном направлении. От удара Mercedes развернуло на проезжей части, после чего он столкнулся с встречной фурой FAW.

"Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время водители большегрузов за медицинской помощью не обращались, движение на данном участке автодороги полностью восстановлено", - сообщили в полиции.