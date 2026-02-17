В Сызрани водитель бросил на обочине сбитого подростка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 16 февраля, в Сызрани, в 20:15 в полицию из медицинского учреждения поступило телефонное сообщение о том, что к ним после ДТП обратился несовершеннолетний, сообщает ГУ МВД по Самарской области.